Формула-1: Хемілтон виграв максимально напружену кваліфікацію в Мексиці

Дебютний поул за "Феррарі"

Пілот "Феррарі" Льюїс Хемілтон став найшвидшим за підсумками кваліфікації на автодромі імені братів Родрігес. Британець показав результат 1:16.514, який приніс йому 105-й поул у кар'єрі, перший з літа 2023 року та дебютний у складі італійської стайні.

Доля першого місця вирішувалася в двобої з Джорджем Расселлом. Представник "Мерседес" поступився Хемілтону лише 0,009 секунди. Третім до фінішу дістався ще один пілот "червоних" Шарль Леклер із відставанням 0,119 секунди.

Макс Ферстаппен показав четвертий час, однак через штраф поступиться позицією Андреа Кімі Антонеллі. Молодому пілоту "Мерседеса" в неділю достатньо фінішувати 9-м, аби гарантувати собі чемпіонський титул.

Виліт Піастрі та санкції проти Лоусона

Кваліфікація також запам'яталася невдачею Оскара Піастрі з "Макларен", який не зміг пробитися до Q3 і опинився на 13-й сходинці.

Вже після фінішу сесії судді змінили стартовий протокол. Результат Ліама Лоусона ("Рейсінг Буллз") було анульовано через неефективне скидання потужності MGU-K наприкінці швидкого кола, тому в гонці він стартуватиме з останнього місця.

Гран-прі Мексики-2026, результати кваліфікації:

Льюїс Хемілтон ("Феррарі") – 1:16.514 Джордж Расселл ("Мерседес") +0,009 Шарль Леклер ("Феррарі") +0,119 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,178 Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +0,193 Ландо Норріс ("Макларен") +0,310 Ісак Аджар ("Ред Булл") +0,386 Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +0,515 Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз") +0,603 П'єр Гаслі ("Альпін") +0,639

Основна гонка Гран-прі Мексики відбудеться у неділю, 1 листопада, о 22:00 за київським часом.