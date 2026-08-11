Без финала: украинские пловцы не смогли преодолеть квалификацию в смешанной эстафете на Евро-2026
Национальная сборная Украины по плаванию не смогла квалифицироваться в решающий раунд соревнований в комбинированной смешанной эстафете 4х100 метров на чемпионате Европы 2026 года. Наша команда завершила свои выступления на стадии полуфинальных заплывов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный протокол соревнований.
Результаты заплыва и состав команды
В полуфинальном заплыве украинская четвёрка продемонстрировала итоговое время 3:52.20. Этого результата, к сожалению, оказалось маловато для попадания в восьмерку сильнейших сборных, которые будут бороться за награды турнира. Наша команда завершила континентальное первенство по этой дисциплине на 15-й позиции в общем зачете.
В составе нашей сборной в эстафетном заплыве выступили:
- Ника Шарафутдинова;
- Яна Кликотько;
- Игорь Трояновский;
- Илья Линник.
Продолжение медального сражения
Согласно регламенту соревнований, в финал пробились 8 лучших сборных по итогам утренних квалификационных стартов.
Главное медальное заплыв чемпионата Европы по этой дисциплине состоится сегодня вечером в Париже. Старт запланирован в 21:06 по киевскому времени.
Ранее мы сообщали, что Михаил Кохан пробился в финал Евро-2026 по легкой атлетике в метании молота.