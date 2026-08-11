Без фіналу: українські плавці не змогли подолати кваліфікацію у змішаній естафеті на Євро-2026

Результати запливу та склад команди

У півфінальному запливі українська четвірка продемонструвала підсумковий час 3:52.20. Цього результату, на жаль, виявилося замало для потрапляння до вісімки найсильніших збірних, які виборюватимуть нагороди турніру. Наша команда завершила континентальну першість у цій дисципліні на 15-й позиції у загальному заліку.

В складі нашої збірної в естафетному запливі виступили:

Ніка Шарафутдінова;

Яна Клікоцька;

Ігор Трояновський;

Ілля Лінник.

Продовження медальної битви

Згідно з регламентом змагань, до фіналу пробилися 8 найкращих збірних за підсумками ранкових кваліфікаційних стартів.

Головний медальний заплив чемпіонату Європи у цій дисципліні відбудеться сьогодні ввечері у Парижі. Старт запланований о 21:06 за київським часом.