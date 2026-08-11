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Інше 11 серпня 2026, 14:44

Без фіналу: українські плавці не змогли подолати кваліфікацію у змішаній естафеті на Євро-2026

Український квартет не зміг пробитися до топ-8 найкращих команд континенту
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Серед членів українського квартету була й Ніка Шарафутдінова (Фото: nika.sharafutdinova_, Instagram)
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Національна збірна України з плавання не змогла кваліфікуватися до вирішального раунду змагань у комбінованій змішаній естафеті 4х100 метрів на чемпіонаті Європи 2026 року. Наша команда завершила свої виступи на стадії півфінальних запливів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний протокол змагань.

Результати запливу та склад команди

У півфінальному запливі українська четвірка продемонструвала підсумковий час 3:52.20. Цього результату, на жаль, виявилося замало для потрапляння до вісімки найсильніших збірних, які виборюватимуть нагороди турніру. Наша команда завершила континентальну першість у цій дисципліні на 15-й позиції у загальному заліку.

В складі нашої збірної в естафетному запливі виступили:

  • Ніка Шарафутдінова;
  • Яна Клікоцька;
  • Ігор Трояновський;
  • Ілля Лінник.

Продовження медальної битви

Згідно з регламентом змагань, до фіналу пробилися 8 найкращих збірних за підсумками ранкових кваліфікаційних стартів.

Головний медальний заплив чемпіонату Європи у цій дисципліні відбудеться сьогодні ввечері у Парижі. Старт запланований о 21:06 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що Михайло Кохан пробився до фіналу Євро-2026 з легкої атлетики у метанні молота.

Збірна України