Ферстаппен выдержал безумное давление в Лас-Вегасе: финал гонки подарил неожиданный подиум
21-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в Лас-Вегасе подарил зрителям рекордное количество обгонов и непредсказуемую концовку. Главные претенденты на подиум допускали ошибки в решающий момент, что существенно изменило расклад сил на финише.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Рекордные обгоны и столкновения пилотов "Феррари"
С первых кругов дистанции на трассе развернулась плотная борьба за лидерство. Благодаря особенностям болидов сезона-2026 и возможности ускорения ни один из пилотов не мог создать комфортный отрыв. В результате лишь за первые десять кругов гонщики совершили больше обгонов, чем за всю прошлогоднюю гонку в Неваде.
Главными действующими лицами во главе пелотона стали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Джордж Расселл ("Мерседес"), которые поочередно перехватывали первую строчку. В плотной группе за ними держались Исаак Хаджар, действующий чемпион мира Андреа Кими Антонелли, Пьер Гасли, а также дуэт из "Макларена" – Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
Несмотря на высокую плотность, гонка долгое время обходилась без инцидентов. Ситуация изменилась за 12 кругов до финиша, когда на трассе не разминулись напарники по "Феррари" – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Оба смогли продлить заезд, однако стюарды признали виновным монегаска и наказали его 10-секундным штрафом.
Развязка на финишной прямой
Ближе к концу дистанции из борьбы за победу выбыл один из главных фаворитов – Джордж Расселл допустил ошибку и вылетел за пределы трассы, финишировав в итоге только девятым.
Макс Ферстаппен, стартовавший с поула, сумел отразить все атаки соперников и удержал победу. А вот за его спиной на последнем круге развернулась настоящая драма: пилоты "Макларена" Ландо Норрис и Оскар Пиастри сумели опередить Андреа Кими Антонелли и завоевали двойной подиум.
Результаты Гран-при Лас-Вегаса (топ-10):
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Оскар Пиастри ("Макларен")
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
- Пьер Гасли ("Альпин")
- Франко Колапинто ("Альпин")
- Льюис Хэмилтон ("Феррари")
- Карлос Сайнс ("Уильямс")
- Джордж Расселл ("Мерседес")
- Шарль Леклер ("Феррари")
Ситуация в чемпионате
Благодаря победе в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен закрепился на второй строчке в личном зачете, имея 304 очка. Третье место удерживает Льюис Хэмилтон (267), которого в упор преследуют Джордж Расселл и Ландо Норрис (по 264 очка). Напомним, что досрочным чемпионом сезона стал пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли (402 балла).
В Кубке конструкторов уверенно лидирует "Мерседес" (666 очков). За ним располагаются "Феррари" (519), "Ред Булл" (440) и "Макларен" (431).
Следующий, 22-й этап сезона Формулы-1 – Гран-при Катара – состоится уже через неделю, 29 ноября.
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