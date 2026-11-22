Рекордні обгони та зіткнення пілотів "Феррарі"

Із перших кіл дистанції на трасі розгорнулася щільна боротьба за лідерство. Завдяки особливостям болідів сезону-2026 та можливостям прискорення жоден із пілотів не міг створити комфортний відрив. У результаті лише за перші десять кіл гонщики здійснили більше обгонів, ніж за всю торішню гонку в Неваді.

Головними дійовими особами на чолі пелотону стали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") та Джордж Расселл ("Мерседес"), які по черзі перехоплювали першу сходинку. У щільній групі за ними трималися Ісак Хаджар, чинний чемпіон світу Андреа Кімі Антонеллі, П'єр Гаслі, а також дует із "Макларена" – Ландо Норріс та Оскар Піастрі.

Попри високу щільність, гонка тривалий час обходилася без інцидентів. Ситуація змінилася за 12 кіл до фінішу, коли на трасі не розминулися напарники по "Феррарі" – Шарль Леклер та ЛьюїсХемілтон. Обидва змогли продовжити заїзд, проте стюарди визнали винним монегаска і покарали його 10-секундним штрафом.

Розв'язка на фінішній прямій

Ближче до кінця дистанції з боротьби за перемогу вибув один із головних фаворитів – Джордж Расселл припустився помилки та вилетів за межі траси, фінішувавши у підсумку лише дев'ятим.

Макс Ферстаппен, який стартував з поулу, зумів відбити всі атаки суперників і втримав перемогу. А ось за його спиною на останньому колі розгорнулася справжня драма: пілоти "Макларена" Ландо Норріс та Оскар Піастрі зуміли випередити Андреа Кімі Антонеллі та завоювали подвійний подіум.

Результати Гран-прі Лас-Вегаса (топ-10):

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норріс ("Макларен") Оскар Піастрі ("Макларен") Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") П'єр Гаслі ("Альпін") Франко Колапінто ("Альпін") Льюїс Хемілтон ("Феррарі") Карлос Сайнс ("Вільямс") Джордж Расселл ("Мерседес") Шарль Леклер ("Феррарі")

Ситуація в чемпіонаті

Завдяки перемозі в Лас-Вегасі Макс Ферстаппен закріпився на другій сходинці в особистому заліку, маючи 304 очки. Третє місце утримує Льюїс Хемілтон (267), якого впритул переслідують Джордж Расселл та Ландо Норріс (по 264 очки). Нагадаємо, що достроковим чемпіоном сезону став пілот "Мерседеса" Андреа Кімі Антонеллі (402 бали).

У Кубку конструкторів впевнено лідирує "Мерседес" (666 очок). За ним розташовуються "Феррарі" (519), "Ред Булл" (440) та "Макларен" (431).

Наступний, 22-й етап сезону Формули-1 – Гран-прі Катару – відбудеться вже за тиждень, 29 листопада.