Ферстаппен выиграл дождевой спринт в Сингапуре в гонке с 9 сходами

Ферстаппен воспользовался аварией Расселла

Финальный спринт сезона Формулы-1 2026 оказался насыщенным на события. Из-за двух сильных ливней старт гонки отложили почти на 40 минут, но пилоты все же начали заезд на промежуточных шинах.

Лучше всего стартовал Джордж Расселл из "Мерседеса", опередившего Макса Ферстаппена. Однако уже в конце второго круга британец лишился контроля над болидом в последнем повороте и врезался в стену.

На трассе появился автомобиль безопасности. Почти одновременно столкнулись Лэнс Стролл и Серхио Перес – оба гонщика сошли. Впоследствии из-за технических проблем остановились Исаак Аджар и Франко Колапинто.

Ферстаппен удержал Хэмилтона позади

Рестарт прошел на восьмом круге. Ферстаппен сохранил лидерство, несмотря на попытки Льюиса Гамильтона навязать борьбу. В течение нескольких кругов британец держался близко к пилоту "Ред Булл", однако реального повода для атаки не получил.

Во второй половине дистанции Ферстаппен увеличил преимущество и финишировал на расстоянии 2,5 секунды. Льюис занял второе место, а его напарник Шарль Леклер завершил гонку третьим.

Фиаско "Макларенов"

Самый громкий инцидент во второй половине гонки произошел с участием пилотов "Макларен". На изношенных шинах Леклер начал терять темп, и Оскар Пиастри и Ландо Норрис приблизились к монегаску.

Однако борьба между напарниками завершилась столкновением. Болид Пиастри развернуло, после чего он врезался в стену. Австралиец взошел, а Норрис смог продолжить гонку и финишировал восьмым.

Еще одна авария произошла с участием Габриэла Бортолето, Валттери Боттаса и Алекса Албона. Все трое позже прекратили борьбу из-за повреждений машин.

Всего до финиша добрались только 13 из 22 пилотов:

Макс Ферстаппен, "Ред Булл" Льюис Хэмилтон, "Феррари" Шарль Леклер, "Феррари" Кими Антонелли, "Мерседес" Лиам Лоусон, "Рейсинг Буллс" Оливер Берман, "Хаас" Нико Гюлькенберг, "Ауди" Ландо Норрис, "Макларен" Пьер Гасли, "Альпин" Эстебан Окон, "Хаас" Фернандо Алонсо, "Астон Мартин" Карлос Сайнс, "Уильямс" Арвид Линдблад, "Рейсинг Буллс"

Предварительные итоги спринта

Следует отметить, что окончательные результаты спринта будут известны позже. Стюарды еще должны рассмотреть инциденты с участием Норриса и Пиастри, а также эпизод с Арвином Линдбладом, уехавшим в неправильную сторону после разворота во время автомобиля безопасности.

Это не единственные эпизоды, рассматриваемые дирекцией гонки. Но только эти два могут реально повлиять на результат спринта.