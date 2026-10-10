Ферстаппен виграв дощовий спринт в Сінгапурі в гонці з 9 сходами

Ферстаппен скористався аварією Расселла

Фінальний спринт сезону Формули-1 2026 року виявився насиченим на події. Через дві сильні зливи старт гонки відклали майже на 40 хвилин, але пілоти все ж розпочали заїзд на проміжних шинах.

Найкраще стартував Джордж Расселл із "Мерседес", який випередив Макса Ферстаппена. Однак уже наприкінці другого кола британець втратив контроль над болідом в останньому повороті та врізався в стіну.

На трасі з’явився автомобіль безпеки. Майже одночасно зіткнулися Ленс Стролл і Серхіо Перес - обидва гонщики зійшли. Згодом через технічні проблеми зупинилися Ісак Аджар і Франко Колапінто.

Ферстаппен утримав Хемілтона позаду

Рестарт відбувся на восьмому колі. Ферстаппен зберіг лідерство, попри спроби Льюїса Гамільтона нав’язати боротьбу. Упродовж кількох кіл британець тримався близько до пілота "Ред Булл", однак реальної нагоди для атаки не отримав.

У другій половині дистанції Ферстаппен збільшив перевагу й фінішував із відривом у 2,5 секунди. Льюїс посів друге місце, а його напарник Шарль Леклер завершив гонку третім.

Фіаско "Макларенів"

Найгучніший інцидент у другій половині гонки стався за участю пілотів "Макларен". На зношених шинах Леклер почав втрачати темп, і Оскар Піастрі та Ландо Норріс наблизилися до монегаска.

Однак боротьба між напарниками завершилася зіткненням. Болід Піастрі розвернуло, після чого він врізався в стіну. Австралієць зійшов, а Норріс зміг продовжити гонку та фінішував восьмим.

Ще одна аварія сталася за участю Габріела Бортолето, Валттері Боттаса й Алекса Албона. Усі троє згодом припинили боротьбу через пошкодження машин.

Загалом до фінішу дісталися лише 13 із 22 пілотів:

Макс Ферстаппен, "Ред Булл" Льюїс Хемілтон, "Феррарі" Шарль Леклер, "Феррарі" Кімі Антонеллі, "Мерседес" Ліам Лоусон, "Рейсінг Буллс" Олівер Берман, "Хаас" Ніко Гюлькенберг, "Ауді" Ландо Норріс, "Макларен" П’єр Гаслі, "Альпін" Естебан Окон, "Хаас" Фернандо Алонсо, "Астон Мартін" Карлос Сайнс, "Вільямс" Арвід Ліндблад, "Рейсінг Буллс"

Попередні підсумки спринту

Варто зазначити, що остаточні результати спринту будуть відомі пізніше. Стюарди ще мають розглянути інциденти за участі Норріса та Піастрі, а також епізод з Арвіном Ліндбладом, який поїхав в неправильну сторону після розвороту під час автомобіля безпеки.

Це не єдині епізоди, які розглядатиме дирекція гонки. Але тільки ці два можуть реально вплинути на результати спринта.