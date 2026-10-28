Европа назвала лучших легкоатлетов 2026 года: где в списке Магучих

Триумф швейцарской бегуньи

Титул "Легкоатлетка года" завоевала 24-летняя швейцарка Одри Верро, которая опередила в финальном голосовании итальянку Надю Баттоклетти и британку Эми Хант. Верро провела один из самых впечатляющих сезонов в истории бега на 800 метров, установив личный рекорд — 1:53.70 минуты. Это всего на 0,42 секунды хуже мирового рекорда Ярмилы Кратохвиловой, который держится с 1983 года.

В течение сезона Верро завоевала континентальный титул на чемпионате Европы в Бирмингеме и выиграла Абсолютный чемпионат мира в Будапеште.

Победа Тамбери среди мужчин

В мужской номинации "Легкоатлет года" победу одержал 34-летний итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери. В борьбе за титул он опередил шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, прервав двухлетнюю гегемонию шведа.

В 2026 году Тамбери завоевал рекордный четвертый титул чемпиона Европы в Бирмингеме, а затем триумфовал на Абсолютном чемпионате мира в Будапеште с лучшим результатом сезона в мире - 2,37 м. Джанмарко стал первым представителем Италии в истории, получившим звание лучшего легкоатлета Европы.

Результаты Ярославы Магучих

Украинская прыгунья в высоту была среди десяти претенденток на женскую награду, но не попала в тройку финалисток.

В 2026 году Магучих завоевала титулы чемпионки Европы и мира в помещении, а также победила на Абсолютном чемпионате мира. Несмотря на эти результаты украинки, главную европейскую индивидуальную награду получила Верро. Победителей определяли по итогам голосования болельщиков, национальных федераций, СМИ и экспертной комиссии.

Украинские легкоатлеты ранее дважды получали звание лучших в Европе. В 2013 году мужскую награду завоевал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, а в 2024-м женскую награду получила Ярослава Магучих.