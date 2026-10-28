Європа назвала найкращих легкоатлетів 2026 року: де у списку Магучіх

Тріумф швейцарської бігунки

Титул "Легкоатлетка року" виборола 24-річна швейцарка Одрі Верро, яка випередила у фінальному голосуванні італійку Надю Баттоклетті та британку Емі Гант. Верро провела один із найпотужніших сезонів в історії бігу на 800 метрів, показавши особистий рекорд 1:53.70 хвилини – це лише на 0.42 секунди гірше за світовий рекорд Ярміли Кратохвілової, який тримається з 1983 року.

Протягом сезону Верро здобула континентальний титул на ЧЄ у Бірмінґемі та виграла Абсолютний чемпіонат світу у Будапешті.

Перемога Тамбері серед чоловіків

У чоловічій номінації "Легкоатлет року" перемогу здобув 34-річний італійський стрибун у висоту Джанмарко Тамбері. У боротьбі за титул він випередив шведського стрибуна із жердиною Арманда Дюплантіса, перервавши дворічну гегемонію шведа.

У 2026 році Тамбері здобув рекордний четвертий титул чемпіона Європи в Бірмінґемі, а згодом тріумфував на Абсолютному чемпіонаті світу у Будапешті з найкращим результатом сезону у світі – 2.37 м. Джанмарко став першим представником Італії в історії, який отримав звання найкращого легкоатлета Європи.

Результати Ярослави Магучіх

Українська стрибунка у висоту була серед десяти претенденток на жіночу нагороду, але не потрапила до трійки фіналісток.

У 2026 році Магучіх здобула титули чемпіонки Європи та світу в приміщенні, а також перемогла на Абсолютному чемпіонаті світу. Попри ці результати українки, головну європейську індивідуальну відзнаку отримала Верро. Переможців визначали за підсумками голосування вболівальників, національних федерацій, ЗМІ та експертної комісії.

Українські легкоатлети раніше двічі здобували звання найкращих у Європі. У 2013 році чоловічу нагороду отримав стрибун у висоту Богдан Бондаренко, а в 2024-му жіночу відзнаку виборола Ярослава Магучіх.