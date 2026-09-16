Два разгрома на старте: сборные Украины громко заявили о себе на шахматной Олимпиаде

Уверенное шествие в мужском турнире

В мужском турнире "сине-желтые" уверенно разобрались со сборной Зимбабве, итоговый счет противостояния – 3,5:0,5. Победы в своих партиях уверенно оформили Игорь Коваленко, Антон Коробов и Игорь Самуненков. Единственную ничью в составе нашей команды зафиксировал Роман Дегтярев.

Сухая победа женской сборной

Еще более убедительно выступила женская сборная Украины, которая провела свой стартовый матч против команды Ирака без потерь. Украинские шахматистки одержали четыре победы в четырех партиях (4:0). Максимальный результат команде принесли Анастасия Гнатышин, Наталья Букса, Анастасия Рахмангулова и Татьяна Скарбарчук.

Отметим, что выходными в первый игровой день были Василий Иванчук и Анна Ушенина.

Когда следующие матчи

Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Самарканде до 27 сентября.

Матчи второго тура состоятся в четверг, 17 сентября, в 13:00 по киевскому времени. Жеребьевка пар пройдет после завершения всех партий стартового игрового дня.