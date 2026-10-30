Два подиума за день: украинки продолжили медальное наступление на ЧМ по борьбе

Прорыв Кливчуцкой и успех Винник

Настоящим прорывом турнира в Астане стало выступление 22-летней Натальи Кливчуцкой в весовой категории до 55 кг. Уверенно одолев соперниц из Македонии, России и Турции с общим счетом 14:2, украинка впервые в своей карьере пробилась в финал взрослого чемпионата мира.

В решающем поединке за золото Кливчуцкая уступила действующей чемпионке мира U-20, американке Эверест Лейдекер (1:4). Завоеванная серебряная медаль стала крупнейшим личным достижением украинской борчихи на международной арене.

Параллельно в весовой категории до 59 кг о себе заявила первая сеяная турнира Мария Винник. Пройдя турнирную сетку благодаря победам над представительницами Венгрии и Китая, украинка оступилась в полуфинале в поединке с американкой Абигейл Нетте.

Однако в напряженной утешительной схватке за бронзовую награду Винник вырвала победу у россиянки Светланы Липатовой со счетом 7:6, добавив к прошлогоднему "серебру" еще одну медаль чемпионата мира.

Общий зачет сборной Украины на ЧМ-2026

Мировое первенство по борьбе в Астане продлится до 1 ноября. Всего Украину на этом турнире представляют 30 борцов в трех разных дисциплинах.

Сейчас украинские борчихи имеют в своем активе уже три награды ЧМ-2026: