Два подіуми за день: українки продовжили медальний наступ на ЧС з боротьби
Жіноча збірна України з боротьби продовжує успішну ходу на світовій першості в Казахстані. Після тріумфу Анастасії Алпєєвої українські спортсменки вибороли ще дві нагороди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Прорив Клівчуцької та успіх Винник
Справжнім проривом турніру в Астані став виступ 22-річної Наталії Клівчуцької у ваговій категорії до 55 кг. Впевнено здолавши суперниць із Македонії, Росії та Туреччини із загальним рахунком 14:2, українка вперше у своїй кар'єрі пробилася до фіналу дорослої світової першості.
У вирішальному поєдинку за золото Клівчуцька поступилася чинній чемпіонці світу U-20, американці Еверест Лейдекер (1:4). Здобута срібна медаль стала найбільшим особистим досягненням української борчині на міжнародній арені.
Паралельно у ваговій категорії до 59 кг вагоме слово мовила перша сіяна турніру Марія Винник. Пройшовши сітку через перемоги над представницями Угорщини та Китаю, українка оступилася у півфіналі проти американки Абігаїл Нетте. Проте у напруженій втішній сутичці за бронзову нагороду Винник вирвала перемогу в росіянки Свєтлани Ліпатової з рахунком 7:6, додавши до свого торішнього "срібла" чергову медаль чемпіонату світу.
Загальний залік збірної України на ЧС-2026
Світова першість із боротьби в Астані триватиме до 1 листопада. Загалом Україну на цьому турнірі представляють 30 борців у трьох різних дисциплінах.
Наразі українські борчині мають у своєму доробку вже три нагороди ЧС-2026:
- "Золото" – Анастасія Алпєєва (вагова категорія до 76 кг)
- "Срібло" – Наталія Клівчуцька (вагова категорія до 55 кг)
- "Бронза" – Марія Винник (вагова категорія до 59 кг)
Також сьогодні Україна здобула перші медалі на ЧС-2026 з важкої атлетики.