"Очень досадно дарить победы россиянам": украинская чемпионка по фехтованию рассказала об отборе на Олимпиаду-2028

Возвращение к соревнованиям

Победа на Кубке Украины-2026, который в октябре прошел в Ужгороде, стала вторым стартом Харьковой в текущем сезоне. Предыдущий состязанный год она пропустила после триумфа на чемпионате мира-2025.

Первый международный турнир нового сезона сложился для украинки менее успешно. На этапе Кубка мира в марокканской Касабланке Харькова уступила в стартовом поединке основной сетке россиянке Анастасии Рустамовой со счетом 14:15.

"Я вела 14:11 и проиграла. Уверена, что это именно ментальный момент. Это было уже не нейтральное сражение, а победить было сверхважно - чтобы и себе, и для них что-то показать", - рассказала Харькова.

По словам шпажистки, чрезмерное желание победить лишило ее привычной легкости и непринужденности на дорожке.

Есть большая злость внутри

Харькова также откровенно высказалась об эмоциях, которые вызывает допуск российских фехтовальщиков к международным турнирам.

"Есть просто огромная злоба внутри. Я понимаю, что как спортсменка должна бороться с ней и оставаться нейтральной, но откровенно нет возможности это делать. Каждый день растет ярость, эта жизненная несправедливость. Можем только принимать правила игры и пытаться показывать нашу силу и устойчивость", - отметила она.

Как украинские фехтовальщики взаимодействуют с россиянами

Сезон-2026/27 стал первым после начала полномасштабного вторжения, в котором Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на своих турнирах без предварительных ограничений. После периода участия в нейтральном статусе представители этих стран вернулись в соревнования с национальной символикой.

Харькова рассказала, что украинские и российские фехтовальщики на международных турнирах практически не контактируют между собой.

"На самом деле они с нами не контактируют, держатся достаточно нейтрально. И мы к ним не подходим, не создаем никаких ситуаций. Не садимся близко и не общаемся ни с кем, кто общается с ними. Мы максимально пытаемся сделать вид, что их не существует, и они делают то же самое", - сказала шпажистка.

Главная цель Харьковой - Олимпиада-2028

После победы на Кубке Украины спортсменка подтвердила намерение возвратиться к полноценной работе со сборной. Харькова планирует выступать на всех международных стартах сезона, участвовать в тренировочных сборах и готовиться к чемпионатам Европы и мира.

"Планы большие. Я возвращаюсь на все старты сезона, буду выступать на всех стартах и участвовать во всех сборах. И, конечно, готовиться к чемпионатам Европы и мира", - заявила спортсменка.

Особое значение для нее будет иметь следующий год: в апреле 2027 года начнется квалификационный период к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.