Качели на площадке

Уступив в первой встрече (1:3), отечественный коллектив в ответном матче сумел взять реванш на тай-брейке. Стартовую партию "Эпицентр-Подоляне" оставили за собой (25:20), однако софийский клуб быстро восстановил паритет, оторвавшись на четыре пункта во втором сете (25:21).

В третьей партии украинская команда в напряженной концовке снова вышла вперед (28:26). Впрочем, развить успех не удалось – соперники забрали четвертый отрезок (22:25) и перевели игру в пятый сет, где "Эпицентр-Подоляне" все-таки дожали оппонента (15:13).

Судьбу путевки в следующий раунд решал "золотой" сет. Украинский клуб остановился в двух шагах от триумфа, лидируя 13:11, однако в решающий момент болгары совершили рывок, перевернули игру и оставили "Эпицентр-Подоляне" за бортом еврокубков (16:14).

Абсолютным лидером атак в составе чемпиона Украины стал Даниил Урывкин, записавший в свой актив впечатляющие 33 очка. Еще по 16 баллов команде принесли Сергей Мищенко и Александр Наложный, но их усилий не хватило для прохода в следующий раунд.

Кубок вызова, 1/32 финала, ответный матч

"Эпицентр-Подоляны" (Украина) – ЦСКА (Болгария) – 3:2 (25:20, 21:25, 28:26, 22:25, 15:13). "Золотой" сет – 14:16

Первый матч – 1:3

Клубный антирекорд

Этот вылет стал неприятным историческим прецедентом для Эпицентра-Подолян". Команда впервые за время своих выступлений в Кубке вызова прекратила борьбу уже на стадии 1/32 финала.

Ранее украинский коллектив стабильно преодолевал первый барьер: на его счету по два выхода в 1/16 и 1/8 финала, а также один четвертьфинал этого еврокубка.

Отметим, что Кубок вызова – третий по значимости еврокубок в волейболе после Лиги чемпионов и Кубка ЕКВ. Соревнование проводится в формате плей-офф и 1/32 – начальная стадия.