Драма на Евро-2026: Ткачук с рекордом сезона вылетела в полуфинале бега на 400 метров с барьерами

Сверхтяжелая квалификация и прагматический полуфинал

Начало соревнований складывалось для украинок достаточно оптимистично. По итогам трех предыдущих забегов Виктория Ткачук и Алина Кишкина уверенно преодолели сито квалификации, войдя в топ-12 сильнейших барьеристок Европы. При этом Ткачук квалифицировалась с четвёртым общим результатом, а Кишкина расположилась на девятой строчке.

В первом полуфинальном забеге опытная Виктория Ткачук продемонстрировала отличный бег и пересекла финишную линию четвертой. Она зафиксировала время 54.95 секунд, что стало ее личным лучшим результатом в текущем сезоне.

Турнирная математика и травма дебютантки

После завершения второго полуфинала Ткачук удерживала последнее проходное место в финал по времени. Однако третий забег оказался значительно быстрее – соперницы подвинули украинку в итоговом протоколе, оставив ее за пределами топ-8 финалисток.

Для другой представительницы Украины, Алины Кишкиной, полуфинал завершился настоящей спортивной трагедией. Дебютантка взрослого чемпионата Европы уверенно приняла старт, однако не смогла добежать даже до первого барьера. Спортсменка внезапно остановилась, держась за ногу, и вынуждена была сойти с дистанции. По предварительным данным, причиной схода стало серьезное мышечное повреждение.

Обе украинских бегуньи завершают индивидуальные выступления в этой дисциплине.