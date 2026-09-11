Не дотянул до рекорда: Кохан занял 3 место на абсолютном ЧМ в метании молота
Украинский метатель молота Михаил Кохан занял третье место на абсолютном чемпионате мира-2026. Атлет не сумел отправить снаряд на 80 метров.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Особенности соревнований
На абсолютном чемпионате мира в метании молота участвовало восемь спортсменов. И они соперничали по обновленным правилам, которые давали каждому атлету меньшее количество попыток.
Да, все атлеты имели максимум 2 попытки. По результатам этих попыток два последних места вылетали из соревнований, а топ-6 спортсменов получали дополнительную попытку. И последнюю, четвертую, попытку имели лишь четыре лучших атлета.
Результат выступлений Михаила
В первой попытке Кохан метнул снаряд на 73.18 м – заняв промежуточное шестое место. Но уже после второй попытки он вошел в топ-3, показав результат 78:50.
Третья попытка принесла Михаилу улучшение на 40 см - 78.90 м. Однако, несмотря на такое улучшение, украинец оставался на третьем месте.
К сожалению, в последней попытке улучшить результат украинскому атлету не удалось – в итоге он остался третьим.
Победители первого абсолютного ЧМ
Следует отметить, что в четвертой попытке не смогли улучшить свои результаты и соперники Кохана – и Мерлин Гуммель, и Бенце Галаш провалили свои попытки. Однако предыдущие попытки немца и венгра гарантировали им первое и второе места соответственно:
- Мерлин Гуммель (Германия) – 81.46 м
- Бенце Галаш (Венгрия) – 80.30 м
- Михаил Кохан (Украина) – 78.90 м
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