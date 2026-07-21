Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком

"Для меня ММА – это выход из зоны комфорта"

— После боя интернет поделился на два лагеря: одни написали, что «Жан красиво дебютировал», другие — что «Жан избил деда». Какова была ваша реакция?

— Я вышел против соперника, предложенного организаторами. С уважением отношусь к Хаиму и его спортивному опыту. Для меня это был дебют и возможность проверить себя в новом виде спорта. В этом случае я человек, который только набирается опыта в новом виде спорта.

— После дебютной победы вы сказали, что вы хотите понять свои перспективы в ММА. За эти несколько дней ответ уже появился?

– Нет. Она появится только тогда, когда я продолжу заниматься этим видом спорта и получу определенный опыт. После этого уже можно будет более предметно говорить о моих перспективах.

— Как вы рассматриваете это направление? Что лично вам дает этот вызов и чем сегодня для вас является ММА?

— Для меня ММА – это новый спортивный вызов и возможность выйти из зоны комфорта. Я поставил перед собой задачу получить опыт в технике боевых искусств и испытать себя в этом контексте.

— Вызов Николаю Тищенко был импровизацией, или вы планировали его заранее? Он ответил?

— Насколько мне известно, он не принял этот вызов, поэтому сейчас вопрос нашего поединка не актуален...

— Если бы вы могли сами выбрать себе следующего соперника, кто бы это был? Не обязательно реальный вариант – просто бой, который вам самим было бы интересно провести.

— Мне сложно кого-то назвать, потому что я не слишком углублен в этот вид спорта и не знаю всех бойцов. Честно говоря, даже не знаю, кто бы это мог быть. Может быть, Конор Макгрегор.

"Были мысли попробовать бокс"

– Вы успели почувствовать себя новичком в новом виде спорта? Что после дебюта оказалось совсем не таким, как вы воображали до выхода в клетку?

— В общем, все было примерно так, как я себе и представлял. Единственное – в ММА пребывание в октагоне более растянуто во времени. Поэтому сначала сложно понять, как правильно распределить силы, чтобы их хватило на всю дистанцию.

В борьбе все достаточно компактно: шесть минут – два периода по три минуты. Здесь же я боялся истощить себя и израсходовать все ресурсы еще на половине дистанции.

— После боя вы стали человеком, который одновременно является олимпийским чемпионом, народным депутатом и бойцом ММА. Что еще может дополнить этот список: бокс или возможно что-то не связанное со спортом?

— У меня были мысли, что это стоит попробовать. Хотелось улучшить свои бойцовские навыки – в частности, боксерскую технику и технику ММА.

— Если бы год назад вам сказали, что летом 2026 года вы дебютируете в ММА, вы бы сами в это поверили?

— Вопрос моего участия в ММА давно обсуждался, поэтому я никогда не исключал этого варианта.

– Кажется, вы редко отказываетесь от спортивных авантюр. Есть ли что-то, на что бы вы сказали: "Нет, в это я точно не полезу"?

– Наверное, есть. Таких вещей может быть много. В то же время я достаточно азартный человек, когда речь идет о спорте. Меня легко задеть каким-нибудь вызовом, связанным с определенным видом спорта. К примеру, несколько месяцев назад я принимал участие в чемпионате Украины по настольному теннису. Это тоже в определенной степени была авантюра.

"Украинский спорт имеет огромный потенциал"

— Вы недавно сказали, что великому спортсмену важно вовремя уйти, комментируя слова Александра Усика о "последнем танце". Как понять, что настал именно тот момент?

– Каждый спортсмен понимает или не понимает это по-своему. Здесь нет какого-нибудь универсального подхода. Некоторые спортсмены адекватно оценивают свои возможности, а некоторые – нет, из-за чего со временем сталкиваются с определенными проблемами.

— Как вы восприняли новость о бое Александра Усика с Рико Верхувеном? В последнее время все больше спортсменов после больших достижений пробуют себя в других видах спорта. Это новый тренд? Вы готовы к такому?

– Я воспринимаю это как элемент шоу. Пока люди готовы следить за такими событиями и интересоваться ими, подобные проявления будут существовать.

Я нормально отнесся к выходу Усика против Рико Верхувена, а еще лучше – после того, как увидел, как они побоксировали. Это действительно было конкурентное и зрелищное сражение. Поэтому у меня ни к кому нет никаких вопросов.

— Сейчас украинский спорт переживает непростое время, но в то же время появляется много новых имен. Кто из молодых спортсменов в последнее время вас приятно удивил или, по-вашему, еще громко заявит о себе?

— Если перефразировать, то в украинском спорте никогда не было простых времен. Конечно, сейчас идет война, и это существенный фактор, который негативно влияет на нашу сферу.

Однако даже в такое сложное время на спортивном небосводе Украины появляется много новых и перспективных атлетов. В борьбе очень перспективные ребята, которые уже успели себя зарекомендовать. Имеются талантливые спортсмены и в других видах.

У нас безумный потенциал. Главное – пытаться его сохранить, несмотря на ситуацию в Украине и состояние отдельных видов спорта.