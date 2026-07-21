Дебют в ММА, виклик Тищенку, "ласт денс" Усика: інтерв'ю з Жаном Беленюком

"Для мене ММА – це вихід з зони комфорту"

— Після бою інтернет поділився на два табори: одні написали, що «Жан красиво дебютував», інші — що «Жан побив діда». Якою була ваша реакція?

— Я вийшов проти суперника, якого запропонували організатори. З повагою ставлюся до Хаїма та його спортивного досвіду. Для мене це був дебют і можливість перевірити себе в новому виді спорту. У цьому випадку я людина, яка лише набирається досвіду в новому виді спорту.

— Після дебютної перемоги ви сказали, що хочете зрозуміти свої перспективи в ММА. За ці кілька днів відповідь уже з’явилася?

— Ні. Вона з’явиться лише тоді, коли я продовжу займатися цим видом спорту й отримаю певний досвід. Після цього вже можна буде більш предметно говорити про мої перспективи.

— Як ви розглядаєте цей напрямок? Що особисто для вас дає цей виклик і чим сьогодні для вас є ММА?

— Для мене ММА - це новий спортивний виклик і можливість вийти із зони комфорту. Я поставив перед собою завдання отримати досвід у техніці бойових мистецтв і випробувати себе в цьому контексті.

— Виклик Миколі Тищенку був імпровізацією чи ви планували його заздалегідь? Він уже відповів?

— Наскільки мені відомо, він не прийняв цей виклик, тому наразі питання нашого двобою не є актуальним...

— Якби ви могли самі обрати собі наступного суперника, хто б це був? Не обов’язково реальний варіант — просто бій, який вам самим було б цікаво провести.

— Мені складно когось назвати, тому що я не дуже заглиблений у цей вид спорту і не знаю всіх бійців. Чесно кажучи, навіть не знаю, хто це міг би бути. Можливо, Конор Макгрегор.

"Були думки спробувати бокс"

— Ви встигли відчути себе новачком у новому виді спорту? Що після дебюту виявилося зовсім не таким, як ви уявляли до виходу в клітку?

— Загалом усе було приблизно так, як я собі й уявляв. Єдине - в ММА перебування в октагоні більш розтягнуте в часі. Через це спочатку складно зрозуміти, як правильно розподілити сили, щоб їх вистачило на всю дистанцію.

У боротьбі все доволі компактно: шість хвилин - два періоди по три хвилини. Тут же я боявся виснажити себе і витратити всі ресурси ще на половині дистанції.

— Після бою ви стали людиною, яка одночасно є олімпійським чемпіоном, народним депутатом і бійцем ММА. Що ще може доповнити цей список: бокс чи, можливо, щось не пов’язане зі спортом?

— У мене були думки, що варто це спробувати. Хотілося покращити свої бійцівські навички – зокрема боксерську техніку й техніку ММА.

— Якби рік тому вам сказали, що влітку 2026 року ви дебютуєте в ММА, ви самі в це повірили б?

— Питання про мою участь в ММА давно обговорювалось, тому я ніколи не виключав цього варіанту.

— Здається, ви рідко відмовляєтеся від спортивних авантюр. Чи є щось, на що ви сказали б: "Ні, у це я точно не полізу"?

— Напевно, є. Таких речей може бути багато. Водночас я достатньо азартна людина, коли йдеться про спорт. Мене легко зачепити якимось викликом, пов’язаним із певним видом спорту. Наприклад, кілька місяців тому я брав участь у чемпіонаті України з настільного тенісу. Це також певною мірою була авантюра.

"Український спорт має шалений потенціал"

— Ви нещодавно сказали, що великому спортсмену важливо вчасно піти, коментуючи слова Олександра Усика про "останній танець". Як зрозуміти, що настав саме той момент?

— Кожен спортсмен розуміє або не розуміє це по-своєму. Тут немає якогось універсального підходу. Деякі спортсмени адекватно оцінюють свої можливості, а деякі - ні, через що згодом стикаються з певними проблемами.

— Як ви сприйняли новину про бій Олександра Усика з Ріко Верхувеном? Останнім часом дедалі більше спортсменів після великих досягнень пробують себе в інших видах спорту. Це новий тренд? Ви готові до такого?

— Я сприймаю це як елемент шоу. Поки люди готові стежити за такими подіями й цікавитися ними, доти подібні прояви існуватимуть.

Я нормально поставився до виходу Усика проти Ріко Верхувена, а ще краще - після того, як побачив, як вони побоксували. Це справді був конкурентний і видовищний бій. Тому в мене ні до кого немає жодних питань.

— Зараз український спорт переживає непрості часи, але водночас з’являється багато нових імен. Хто з молодих спортсменів останнім часом вас приємно здивував або, на вашу думку, ще голосно заявить про себе?

— Якщо перефразувати, в українському спорті ніколи не було простих часів. Звісно, зараз триває війна, і це суттєвий фактор, який негативно впливає на нашу сферу.

Проте навіть у такі складні часи на спортивному небосхилі України з’являється багато нових і перспективних атлетів. У боротьбі є дуже перспективні хлопці й дівчата, які вже встигли себе зарекомендувати. Є талановиті спортсмени й в інших видах.

У нас шалений потенціал. Головне - намагатися його зберегти, незважаючи на ситуацію в Україні та стан окремих видів спорту.