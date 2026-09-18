"Дальше – отпуск": Магучих подвела итоги сезона и раскрыла планы после триумфа

Как Магучих выступала в 2026-м

Ярослава поставила победную точку в сезоне-2026, завоевав титул абсолютной чемпионки мира в Будапеште. Украинка завершила соревновательный год с победами на трех крупных международных форумах.

Зимний сезон стал для легкоатлетки особенно успешным. Уже на первом старте года, Мемориале Демьянюка во Львове, Магучих прыгнула на 2,03 метра, установив лучший результат сезона в мире на тот момент.

Кульминацией зимних выступлений стало "золото" чемпионата мира в помещении. Украинка выиграла все четыре старта сезона, в которых принимала участие.

"Зимний сезон был хорошим для меня. Не все сложилось в летнем, но я рада, что завершила его", – рассказала Магучих.

На открытом воздухе украинка также начала год с побед, завоевав четыре золотые награды подряд. Среди них – титул чемпионки Украины и победа на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.

Однако во второй половине лета конкуренция в секторе усилилась. Несмотря на прыжок на 2,01 метра, Магучих уступила Николе Олислагерс на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. А соревнования в Цюрихе завершила четвертой с результатом 1,96 метра.

После золота Евро-2026 украинка также завоевала серебряные награды Континентального тура в Хайльбронне и финала Бриллиантовой лиги, где оба раза уступила Элеанор Паттерсон.

Главный триумф в Будапеште

Прервать серию без побед Магучих удалось на Абсолютном чемпионате мира-2026. В Будапеште украинка покорила высоту 1,99 метра со второй попытки.

Единственной соперницей, которая смогла сравняться с Магучих на высоте 1,95 метра, стала Олислагерс. Однако следующие планки не покорились ни одной из остальных участниц.

Сама Ярослава призналась, что поверила в завоевание титула еще после финала Бриллиантовой лиги в Брюсселе, который состоялся за неделю до чемпионата мира.

"Поняла, что заберу титул абсолютной чемпионки, потому что очень хочется. Завершила сезон на хорошей ноте. Тренеры довольны и сказали мне: "Помнишь, как прыгнула 1,99 м? Вот так и в следующем сезоне чтобы прыгала – только еще выше", – поделилась спортсменка.

Золотой прыжок Ярославы на Абсолютном чемпионате мира (видео: "Суспільне Спорт")

Отпуск и мысли о следующем годе

Следующий сезон станет для легкоатлетки важным этапом подготовки к чемпионату мира в Пекине и началу олимпийского отбора.

А пока украинку ждет отдых после насыщенного соревновательного года.

"Дальше у меня отпуск. Будет небольшое путешествие по Испании, а потом возвращаюсь в родной Днепр", – рассказала спортсменка.