Четырехкратную чемпионку Европы из Украины отстранили из-за допинга
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп получила временную дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы. В образце спортсменки обнаружили два запрещенных вещества.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Международное агентство по допинг-тестированию (ITA).
Обнаружили в допинг-пробе Камилы Конотоп
По информации ITA, пробу у 25-летней украинки отобрали 7 сентября 2026 во время внесоревновательного контроля.
Лабораторный анализ выявил экзогенный тестостерон и адиол(ы). Оба вещества относятся к классу анаболических андрогенных стероидов (S1.1) в запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Они запрещены как во время соревнований, так и вне их и обладают свойствами, способствующими наращиванию мышечной массы и увеличению силы.
Какие последствия угрожают украинской тяжелоатлетке
В отношении Конотоп ввели обязательное временное отстранение в соответствии с антидопинговыми правилами Международной федерации тяжелой атлетики.
Спортсменка имеет право требовать анализа пробы Б. Если ее результаты подтвердят выводы исследования пробы А или Конотоп не обратится с запросом на повторный анализ, дело будет рассматриваться как подтвержденное нарушение антидопинговых правил. В то же время, украинка сможет предоставить собственные объяснения.
Также тяжелоатлетка имеет право обжаловать временное отстранение и требовать его отмены.
Напомним, Камила Конотоп является одной из самых титулованных представительниц украинской тяжелой атлетики. В апреле 2026 года она в четвертый раз стала абсолютной чемпионкой Европы. Также в ее активе серебро чемпионата мира-2023 и участие в двух Олимпийских играх – Токио-2020 и Париже-2024.
Читайте также показания Михаила Мудрика о допинговом скандале. Футболист впервые рассказал, кто виноват в его дисквалификации.