Що виявили в допінг-пробі Каміли Конотоп

За інформацією ITA, пробу в 25-річної українки відібрали 7 вересня 2026 року під час позазмагального контролю.

Лабораторний аналіз виявив екзогенний тестостерон та адіол(и). Обидві речовини належать до класу анаболічних андрогенних стероїдів (S1.1) у забороненому списку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Вони заборонені як під час змагань, так і поза ними та мають властивості, що сприяють нарощуванню м'язової маси й збільшенню сили.

Які наслідки загрожують українській важкоатлетці

Наразі щодо Конотоп запровадили обов'язкове тимчасове відсторонення відповідно до антидопінгових правил Міжнародної федерації важкої атлетики.

Спортсменка має право вимагати аналізу проби Б. Якщо її результати підтвердять висновки дослідження проби А або Конотоп не звернеться із запитом на повторний аналіз, справу розглядатимуть як підтверджене порушення антидопінгових правил. Водночас українка зможе надати власні пояснення.

Також важкоатлетка має право оскаржити тимчасове відсторонення та вимагати його скасування.

Нагадаємо, Каміла Конотоп є однією з найтитулованіших представниць української важкої атлетики. У квітні 2026 року вона вчетверте стала абсолютною чемпіонкою Європи. Також у її активі срібло чемпіонату світу-2023 та участь у двох Олімпійських іграх — Токіо-2020 та Парижі-2024.