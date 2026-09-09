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Другое 09 сентября 2026, 21:16

Из-за кризиса управления: глава оргкомитета Олимпиады-2030 планирует уйти в отставку

Французские олимпийские органы и правительство страны заявили о потере доверия к 57-летнему функционеру
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Эдгар Гроспирон (Фото: Getty Images)
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Председатель организационного комитета Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 Эдгар Гроспирон намерен покинуть свой пост. Ожидается, что 57-летний функционер официально объявит об отставке в ближайшие дни.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Причины отставки и управленческие конфликты

Гроспирон возглавлял оргкомитет в течение 18 месяцев, однако его работу постоянно сопровождали споры по поводу концепции управления проектом. Так, ранее из-за разногласий с Гроспироном должность покинул генеральный директор оргкомитета Сирил Линетт.

Также одной из главных проблем стало решение о переносе ряда соревнований из Ниццы в Лион. Окончательно ситуация обострилась после того, как правительство Франции, а также национальные олимпийские и паралимпийские органы официально уведомили МОК о полной потере доверия к руководителю.

Стороны согласовывают финальные условия прекращения сотрудничества.

Кто такой Эдгар Гроспирон

До начала функционерской карьеры Гроспирон являлся выдающимся спортсменом во фристайле (могул). Он является трехкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом Игр-1992 в Альбервиле.

После завершения спортивной карьеры Гроспирон посвятил себя спортивному менеджменту, мотивационным выступлениям и бизнесу. Организационный комитет Олимпиады-2030 он возглавил в феврале 2025 года.

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