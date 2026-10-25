Чепурный остановился в шаге от медали чемпионата мира: украинцу не хватило сотых балла

Как выступил Чепурный

Украинец вышел в финал своей коронной дисциплины с третьим результатом квалификации – 14,450 балла.

В борьбе за медали он выступал предпоследним, седьмым среди восьми финалистов. Оба прыжка Чепурный выполнил с коэффициентом сложности 5,2.

За первую попытку судьи выставили украинцу 14,300 баллов. Второй скачок оказался более успешным – 14,400 балла.

Средний результат 14,350 балла позволил украинскому гимнасту разделить четвертую позицию со спортсменом, выступавшим в нейтральном статусе.

Бронзовому призеру, норвежцу Себастьяну Споневику, Чепурный уступил всего 0,016 балла.

Кто получил медали чемпионата мира

Победителем финала стал представитель Армении Артур Давтян, набравший 14,850 балла. Для него это второе золото чемпионатов мира в опорном прыжке после триумфа 2022 года.

Серебряную медаль завоевал британец Джейк Джарман с результатом 14,650 балла. Тройку призеров замкнул Споневик – 14,366 балла.

Чепурный подходил к мировому первенству в статусе действующего чемпиона Европы. В августе 2026 года он выиграл золото континентального чемпионата в опорном прыжке.

ЧМ-2026 по спортивной гимнастике. Опорный скачок, мужчины. Финал