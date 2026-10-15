Дом чемпионки мира пострадал во время атаки на Киев (видео)

Последствия российской атаки

По словам спортсменки, ее путь на международный турнир в Касабланке начался с ночной эвакуации из поезда из-за угрозы воздушного нападения. Пассажиры были вынуждены почти два часа находиться на холоде.

Уже на следующий день, находясь в аэропорту Будапешта, Харькова узнала, что в ее жилой дом в Киеве попали обломки после российского обстрела.

"Моя квартира цела. Одна из немногих, что уцелела. В этот раз мне "повезло". Подумайте об этом. Меня считают счастливой, потому что моя квартира уцелела после российского обстрела. В какой ужасной реальности мы живем, если это мы называем удачей?" - поделилась эмоциями фехтовальщица в своем Instagram.

"Это не политика, это война"

Харькова возмутилась тем, что в Касабланке украинские спортсмены вынуждены выходить на одну дорожку с представителями страны-агрессора и соблюдать "спортивный этикет", пока их дома разрушают ракетами. Она подчеркнула, что попытки оправдать присутствие россиян лозунгами о том, что "спорт вне политики", являются откровенным цинизмом.

"Когда ты стоишь на морозе в четыре часа утра, потому что тебя могут убить, – это не политика. Когда взрыв повреждает дом, который ты называешь своим домом, – это не политика. Когда ты не знаешь, будет ли у тебя дом, в который можно вернуться после соревнований, – это не политика. Это война. И в ней есть очевидный агрессор: Россия", – резюмировала украинская чемпионка.

Влада Харькова – украинская фехтовальщица на шпагах. Она чемпионка мира 2025 года и двукратная чемпионка Европы. Также завоевывала серебряную медаль чемпионата Европы в командных соревнованиях в 2019 году и побеждала на этапах Кубка мира.