Бондарев отыграл семь позиций

Украинец начал квалификационную гонку с девятого места – результата, который он показал в предыдущей квалификации. Тот заезд досрочно завершили из-за сильного ливня.

В квалификационной гонке Бондарев смог улучшить свою позицию на семь мест и финишировал вторым. Победу одержал Кензо Кренги, а третьим стал Тео Палмер.

Благодаря этому результату 17-летний представитель SJM Theodore Racing будет стартовать с первого ряда в решающей гонке, которая состоится в ночь с 21 на 22 ноября.

Кубок мира Формулы-4 в Макао проводят во второй раз

Кубок мира Формулы-4 – отдельный турнир, который проводят в рамках Гран-при Макао на городской трассе Гиа. Соревнование дебютировало в 2025 году, а первым победителем стал француз Жюль Руссель.

В нынешнем розыгрыше стартовую решетку расширили с 20 до 24 позиций. Всего в турнире принимают 12 команд, представляющих 10 стран.

Команда Бондарева сотрудничает с Ландо Норрисом

Александр Бондарев выступает за SJM Theodore Racing, которая сотрудничает с LN4 Fusion – проектом, основанным пилотом McLaren и чемпионом Формулы-1 Ландо Норрисом.