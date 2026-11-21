Бондарев відіграв сім позицій

Українець розпочав кваліфікаційну гонку з дев'ятого місця - результату, який він показав у попередній кваліфікації. Той заїзд достроково завершили через сильну зливу.

У кваліфікаційній гонці Бондарев зумів покращити свою позицію на сім місць і фінішував другим. Перемогу здобув Кензо Кренгі, а третім став Тео Палмер.

Завдяки цьому результату 17-річний представник SJM Theodore Racing стартуватиме з першого ряду у вирішальній гонці, яка відбудеться в ніч із 21 на 22 листопада.

Кубок світу Формули-4 у Макао проводять вдруге

Кубок світу Формули-4 - окремий турнір, який проводять у межах Гран-прі Макао на міській трасі Гіа. Змагання дебютувало у 2025-му році, а першим переможцем став француз Жюль Руссель.

У цьогорічному розіграші стартову решітку розширили з 20 до 24 позицій. Загалом участь у турнірі беруть 12 команд, які представляють 10 країн.

Команда Бондарева співпрацює з Ландо Норрісом

Олександр Бондарев виступає за SJM Theodore Racing, яка співпрацює з LN4 Fusion - проєктом, заснованим пілотом McLaren та чемпіоном Формули-1 Ландо Норрісом.