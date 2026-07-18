Больше матчей, новый временной слот и возвращение Матча всех звезд: что изменится в новом сезоне НХЛ

В сезоне-2026/27 Национальной хоккейной лиге предстоят самые масштабные изменения за последние десятилетия. Они коснутся не только календаря, но и самой структуры регулярного чемпионата.

Команды будут играть больше

Главное новшество – регулярный сезон расширен с 82 до 84 матчей. Последний раз команды проводили 84 игры еще в начале 1990-х, а формат с 82 поединками использовался непрерывно с сезона-1995/96. Дополнительные два матча каждая команда проведет против соперников со своего дивизиона, что должно сделать борьбу за места в плей-офф еще более принципиальной.

Теперь клубы будут встречаться с каждым из семи дивизионных оппонентов четырежды – дважды дома и дважды на выезде.

Лучшие голы плей-офф Кубка Стэнли

Из-за увеличения количества матчей сезон будет стартовать раньше. Регулярный чемпионат начнется уже 29 сентября, в то время как традиционно НХЛ открывала сезон в октябре. В то же время, лига сократила предсезонную подготовку, чтобы не растягивать календарь и завершить чемпионат в привычные сроки весной.

Календарь матчей уже доступен на официальном сайте НХЛ .

Новый слот матчей

Еще одно нововведение касается телетрансляций. В сезоне-2026/27 НХЛ введет регулярные матчи в понедельник днем по североамериканскому времени. Такие поединки будут начинаться около 13:00 по восточному времени США (20:00 по Киеву) и ориентированы, прежде всего, на европейскую аудиторию.

В лиге объяснили, что это позволит болельщикам в Европе смотреть матчи в прайм-тайм в будний день, а также будет способствовать популяризации НХЛ и ее клубов на международном рынке.

В прошлые сезоны НХЛ в Украине показывала платформа Setanta Sports. Однако продолжит ли хоккейные трансляции именно эта компания – пока неизвестно. По информации Sport RBC.UA новое соглашение на права показа матчей НХЛ в Украине пока не заключено .

Возвращение Матча всех звезд

Одно из самых ярких событий сезона не проводилось два предыдущих года из-за Турнира четырех наций и зимних Олимпийских игр. В сезоне-2026/27 звездный уикенд примет UBS Arena в Нью-Йорке: конкурс мастерства состоится 5 февраля, а сам Матч всех звезд – 6 февраля. Организаторы анонсировали обновленный формат этого шоу.

Когда сыграют зимнюю классику

Сохранятся и традиционные крупные события сезона. Winter Classic 31 декабря впервые пройдет в Юте, где местный клуб Utah Mammoth сыграет с "Колорадо Эвеланш" на стадионе Rice-Eccles. А Stadium Series 20 февраля примет Даллас, где "Старз" встретятся с "Вегас Голден Найтс" на арене AT&T Stadium.