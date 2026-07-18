Більше матчів, новий часовий слот та повернення Матчу всіх зірок: що зміниться у новому сезоні НХЛ

У сезоні-2026/27 на Національну хокейну лігу чекають наймасштабніші зміни за останні десятиліття. Вони торкнуться не лише календаря, а й самої структури регулярного чемпіонату.

Команди гратимуть більше

Головна новація – регулярний сезон розширено з 82 до 84 матчів. Востаннє команди проводили 84 гри ще на початку 1990-х, а формат із 82 поєдинками використовувався безперервно з сезону-1995/96. Додаткові два матчі кожна команда проведе проти суперників зі свого дивізіону, що має зробити боротьбу за місця в плей-офф ще принциповішою.

Тепер клуби зустрічатимуться з кожним із семи дивізіонних опонентів чотири рази – двічі вдома та двічі на виїзді.

Найкращі голи плей-оф Кубка Стенлі

Через збільшення кількості матчів сезон стартуватиме раніше. Регулярний чемпіонат розпочнеться вже 29 вересня, тоді як традиційно НХЛ відкривала сезон у жовтні. Водночас ліга скоротила передсезонну підготовку, щоб не розтягувати календар і завершити чемпіонат у звичні терміни навесні.

Календар матчів вже доступний на офіційному сайті НХЛ.

Новий слот матчів

Ще одне нововведення стосується телетрансляцій. У сезоні-2026/27 НХЛ запровадить регулярні матчі в понеділок удень за північноамериканським часом. Такі поєдинки розпочинатимуться близько 13:00 за східним часом США (20:00 за Києвом) і орієнтовані насамперед на європейську аудиторію.

У лізі пояснили, що це дозволить уболівальникам у Європі дивитися матчі в прайм-тайм у будній день, а також сприятиме популяризації НХЛ та її клубів на міжнародному ринку.

Минулі сезони НХЛ в Україні показувала платформа Setanta Sports. Однак чи продовжить хокейні трансляції саме ця компанія – наразі невідомо. За інформацією Sport RBC.UA нову угоду на права показу матчів НХЛ в Україні наразі не укладено.

Повернення Матчу усіх зірок

Одна з найяскарвіших подій сезону не проводилася два попередні роки через Турнір чотирьох націй та зимові Олімпійські ігри. У сезоні-2026/27 зірковий вікенд прийме UBS Arena в Нью-Йорку: конкурс майстерності відбудеться 5 лютого, а сам Матч усіх зірок – 6 лютого. Організатори також анонсували оновлений формат цього шоу.

Коли зіграють зимову класику

Збережуться й традиційні великі події сезону. Winter Classic 31 грудня вперше пройде в Юті, де місцевий клуб Utah Mammoth зіграє з "Колорадо Евеланш" на стадіоні Rice-Eccles. А Stadium Series 20 лютого прийматиме Даллас, де "Старз" зустрінуться з "Вегас Голден Найтс" на арені AT&T Stadium.