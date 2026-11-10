Аонишики одержал вторую победу на Kyushu Basho: украинец одолел местного фаворита

Аонишики одержал вторую победу на турнире

Украинец Даниил Явгусишин продолжает выступления на заключительном в сезоне императорском гранд-турнире по сумо Kyushu Basho-2026, который проходит в японской Фукуоке.

В поединке третьего соревновательного дня Аонишики встретился с японцем Казуки Урой. Украинец одолел соперника приемом йорикири, вытеснив его за пределы дохьо.

Таким образом, после стартового поражения от Хироки Асаноями Явгусишин выиграл две стычки подряд. Ранее он также победил Наою Йошинофуджи. Теперь в активе украинца две победы и одно поражение.

Шиши потерпел третье подряд поражение

Не удалось одержать победу другому украинскому сумоисту Сергею Соколовскому, выступающему под именем Шиши Масару.

В третий день соревнований его соперником стал монгол Ошома. Поединок завершился в пользу оппонента украинца – он победил приемом хатакикоми.

Для Соколовского это уже третье поражение на нынешнем турнире. Ранее он уступил Асакорю и Таканошу.

Хошорю проиграл впервые, Киришима также уступил

Одним из главных неожиданностей третьего дня стало поражение йокодзуны Хошорю. Монгол не справился с японцем Фуджирегой, победившим приемом ошитаоши. Для Хошор это первая неудача на Kyushu Basho-2026.

Также проиграл еще один представитель Монголии – озеки Киришима. Его одолел Йошинофуджи, применив прием уватенаге.

Зато другой йокодзун Оносато победил Асанояму приемом йоритаоши. Озеки Котодзакура одолел Фуджисеюна, а секиваки Атамифуджи оказался сильнее Дайейшо.

Краткий итог других стычек третьего дня

Среди других заметных результатов стоит отметить победу Такаясу над Хакунофуджи, а также успех Такеруфуджи в противостоянии Гонояме. Котошохо одолел Хираодуми, Вакамотохару победил Рогу, а Охо оказался сильнее Асахакури.

После трех соревновательных дней без поражений остаются четверо сумоистов: Атамифуджи, Кинбозан, Таканошо и Деваанорю. Аонишики с показателем 2–1 находится среди преследователей лидеров, тогда как у Шиши пока нет побед.

Kyushu Basho-2026 продлится до 22 ноября. Участники должны провести по 15 стычек.