Абсолютный триумф: сборная Украины по сумо выиграла этап Кубка Европы в Польше

Доминирование на польской дохе

Всего в соревнованиях приняли участие 104 лучших спортсмена, представлявших восемь стран континета. Украинскую команду представляли 27 сумоистов. Украинцы тотально доминировали на турнире, забрав в свою копилку львиную долю медалей - 11 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовые награды.

Настоящими триумфаторами этапа стали Елизавета Моренко и Важа Даиаури. Они смогли оформить "золотой дубль", выиграв медали высшего качества как в своих супертяжелых категориях, так и в престижной абсолютной весовой категории.

Кроме общего командного кубка, индивидуальное отличие получила украинка София Кушнир - ее наградили почетным трофеем за благородное поведение и уважение соперникам Fair play cup.

Медальный зачет украинской сборной

Полный перечень выигранных медалей в наработке "сине-желтой" команды выглядит так: