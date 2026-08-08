Абсолютный триумф: сборная Украины по сумо выиграла этап Кубка Европы в Польше
Национальная сборная Украины с сумо продемонстрировала феноменальный результат на этапе Кубка Европы, состоявшемся в польском городе Ряшев. Составив мощную конкуренцию европейским соперникам, украинцы уверенно выиграли общекомандный зачет престижного турнира.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Спортивный комитет Украины (СКУ).
Доминирование на польской дохе
Всего в соревнованиях приняли участие 104 лучших спортсмена, представлявших восемь стран континета. Украинскую команду представляли 27 сумоистов. Украинцы тотально доминировали на турнире, забрав в свою копилку львиную долю медалей - 11 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовые награды.
Настоящими триумфаторами этапа стали Елизавета Моренко и Важа Даиаури. Они смогли оформить "золотой дубль", выиграв медали высшего качества как в своих супертяжелых категориях, так и в престижной абсолютной весовой категории.
Кроме общего командного кубка, индивидуальное отличие получила украинка София Кушнир - ее наградили почетным трофеем за благородное поведение и уважение соперникам Fair play cup.
Медальный зачет украинской сборной
Полный перечень выигранных медалей в наработке "сине-желтой" команды выглядит так:
- Диана Рисева (до 50 кг) – "золото"
- Ярина Лудзяк (до 55 кг) – "золото"
- Валерия Ижаковская (до 65 кг) – "золото"
- София Кушнир (до 73 кг) - "золото"
- Елизавета Моренко (более 80 кг и абсолютная категория) - "золото"
- Никита Каневский (до 85 кг) – "золото"
- Иван Кирилюк (до 92 кг) – "золото"
- Демид Караченко (до 100 кг) – "золото"
- Важа Даиаури (более 115 кг и абсолютная категория) - "золото"
- Ангелина Оноприйчук (до 60 кг) – "серебро"
- Романа Волчак (до 73 кг) – "серебро" и (абсолютная категория) – "бронза"
- Александр Евдокимов (до 115 кг) – "серебро"
- Александр Вересюк (свыше 115 кг) - "серебро" и (абсолютная категория) – "бронза"
- Дмитрий Михнюк (до 77 кг) – "бронза"
- Елена Никитинская (абсолютная категория) – "бронза"
Ранее мы сообщали, что украинец Даниил Явгусишин в третий раз выиграл Кубок Императора по сумо.