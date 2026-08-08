Абсолютний тріумф: збірна України з сумо виграла етап Кубка Європи в Польщі
Національна збірна України з сумо продемонструвала феноменальний результат на етапі Кубка Європи, що відбувся у польському місті Ряшів. Склавши потужну конкуренцію європейським суперникам, українці впевнено виграли загальнокомандний залік престижного турніру.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Спортивний комітет України (СКУ).
Домінування на польському дохьо
Загалом у змаганнях взяли участь 104 найкращих спортсмени, які представляли вісім країн континету. Українську команду представляли 27 сумоїстів. Українці тотально домінували на турнірі, забравши до своєї скарбнички левову частку медалей - 11 золотих, 4 срібних та 4 бронзових нагороди.
Справжніми тріумфаторами етапу стали Єлизавета Моренко та Важа Даіаурі. Вони змогли оформити "золотий дубль", вигравши медалі вищого ґатунку як у своїх суперважких категоріях, так і в престижній абсолютній ваговій категорії.
Окрім загального командного кубка, індивідуальну відзнаку отримала українка Софія Кушнір - її нагородили почесним трофеєм за благородну поведінку та повагу до суперників Fair play cup.
Медальний залік української збірної
Повний перелік виграних медалей в доробку "синьо-жовтої" команди виглядає так:
- Діана Рисьова (до 50 кг) - "золото"
- Ярина Лудзяк (до 55 кг) - "золото"
- Валерія Іжаківська (до 65 кг) - "золото"
- Софія Кушнір (до 73 кг) - "золото"
- Єлизавета Моренко (понад 80 кг та абсолютна категорія) - "золото"
- Нікіта Каневський (до 85 кг) - "золото"
- Іван Кирилюк (до 92 кг) - "золото"
- Демід Караченко (до 100 кг) - "золото"
- Важа Даіаурі (понад 115 кг та абсолютна категорія) - "золото"
- Ангеліна Онопрійчук (до 60 кг) - "срібло"
- Романа Вовчак (до 73 кг) - "срібло" та (абсолютна категорія) - "бронза"
- Олександр Євдокімов (до 115 кг) - "срібло"
- Олександр Вересюк (понад 115 кг) - "срібло" та (абсолютна категорія) - "бронза"
- Дмитро Михнюк (до 77 кг) - "бронза"
- Олена Нікітінська (абсолютна категорія) - "бронза"
Раніше ми повідомляли, що українець Данило Явгусишин втретє виграв Кубок Імператора з сумо.