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Інше 08 серпня 2026, 14:00

Абсолютний тріумф: збірна України з сумо виграла етап Кубка Європи в Польщі

Наша команда випередила конкурентів завдяки колосальному врожаю нагород найвищого ґатунку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українці абсолютно домінували на польському етапі Кубка світу (Фото: Федерація сумо України)
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Національна збірна України з сумо продемонструвала феноменальний результат на етапі Кубка Європи, що відбувся у польському місті Ряшів. Склавши потужну конкуренцію європейським суперникам, українці впевнено виграли загальнокомандний залік престижного турніру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Спортивний комітет України (СКУ).

Домінування на польському дохьо

Загалом у змаганнях взяли участь 104 найкращих спортсмени, які представляли вісім країн континету. Українську команду представляли 27 сумоїстів. Українці тотально домінували на турнірі, забравши до своєї скарбнички левову частку медалей - 11 золотих, 4 срібних та 4 бронзових нагороди.

Справжніми тріумфаторами етапу стали Єлизавета Моренко та Важа Даіаурі. Вони змогли оформити "золотий дубль", вигравши медалі вищого ґатунку як у своїх суперважких категоріях, так і в престижній абсолютній ваговій категорії.

Окрім загального командного кубка, індивідуальну відзнаку отримала українка Софія Кушнір - її нагородили почесним трофеєм за благородну поведінку та повагу до суперників Fair play cup.

Медальний залік української збірної

Повний перелік виграних медалей в доробку "синьо-жовтої" команди виглядає так:

  • Діана Рисьова (до 50 кг) - "золото"
  • Ярина Лудзяк (до 55 кг) - "золото"
  • Валерія Іжаківська (до 65 кг) - "золото"
  • Софія Кушнір (до 73 кг) - "золото"
  • Єлизавета Моренко (понад 80 кг та абсолютна категорія) - "золото"
  • Нікіта Каневський (до 85 кг) - "золото"
  • Іван Кирилюк (до 92 кг) - "золото"
  • Демід Караченко (до 100 кг) - "золото"
  • Важа Даіаурі (понад 115 кг та абсолютна категорія) - "золото"
  • Ангеліна Онопрійчук (до 60 кг) - "срібло"
  • Романа Вовчак (до 73 кг) - "срібло" та (абсолютна категорія) - "бронза"
  • Олександр Євдокімов (до 115 кг) - "срібло"
  • Олександр Вересюк (понад 115 кг) - "срібло" та (абсолютна категорія) - "бронза"
  • Дмитро Михнюк (до 77 кг) - "бронза"
  • Олена Нікітінська (абсолютна категорія) - "бронза"

Раніше ми повідомляли, що українець Данило Явгусишин втретє виграв Кубок Імператора з сумо.

Збірна України