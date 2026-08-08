Абсолютний тріумф: збірна України з сумо виграла етап Кубка Європи в Польщі

Домінування на польському дохьо

Загалом у змаганнях взяли участь 104 найкращих спортсмени, які представляли вісім країн континету. Українську команду представляли 27 сумоїстів. Українці тотально домінували на турнірі, забравши до своєї скарбнички левову частку медалей - 11 золотих, 4 срібних та 4 бронзових нагороди.

Справжніми тріумфаторами етапу стали Єлизавета Моренко та Важа Даіаурі. Вони змогли оформити "золотий дубль", вигравши медалі вищого ґатунку як у своїх суперважких категоріях, так і в престижній абсолютній ваговій категорії.

Окрім загального командного кубка, індивідуальну відзнаку отримала українка Софія Кушнір - її нагородили почесним трофеєм за благородну поведінку та повагу до суперників Fair play cup.

Медальний залік української збірної

Повний перелік виграних медалей в доробку "синьо-жовтої" команди виглядає так: