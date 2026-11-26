Путь к "серебру"

Мировое первенство проходило с 14 по 18 ноября и собрало более 600 спортсменов из 31 страны мира. В составе официальной делегации национальной сборной Украины выступила следователь отдела № 3 города Карловка Полтавского районного управления полиции Ярослава Кремель.

Украинка соревновалась среди юниорок в весовой категории до 58 кг. В упражнении "рывок" она выполнила 73 подъема 24-килограммовой гири, что позволило ей завоевать серебряную медаль чемпионата мира.

Ярослава Кремель во время соревнований (фото: МВД Украины)

Тренировки между служебными сменами

По словам Ярославы, самым сложным этапом стало не само выступление в Латвии, а процесс подготовки, поскольку интенсивные тренировки приходилось совмещать со службой в полиции. На турнире соперницы также не оставляли времени на передышку, поэтому приходилось максимально мобилизовать силы, чтобы сохранять темп.

Несмотря на завоеванное "серебро", спортсменка уже определила новую цель – вернуться на мировое первенство в следующем году за золотой медалью.

В спортивной копилке Ярославы уже есть несколько весомых наград. В этом году она завоевала "золото" Открытого кубка МВД Украины по гиревому спорту и "бронзу" Всеукраинских соревнований "Сильная Украина".