60 лиц на "Горе-убийце": как украинская альпинистка почтила память погибших на войне коллег

Гора, уносящая жизнь

Нанга-Парбат (8125 метров) не только входит в список самых высоких гор в мире. Она также считается одной из самых опасных вершин. Альпинисты называют ее "горой-убийцей" не просто так.

Даже сейчас Нанга-Парбат в среднем уносит жизни каждого пятого альпиниста, который осмелится совершить восхождение. А до первого успешного восхождения в 1953-м году гора унесла жизни 31-го альпиниста.

Но для украинки Антонины Самойловой это восхождение было еще одним способом рассказать миру об Украине и украинцах. А также показать силу украинского духа.

Самойлова во время восхождения

Даже не думай сюда идти

Именно так отреагировали на идею Самойловой друзья-альпинисты, которые тоже пытались покорить эту вершину, но из-за крайне опасной погоды, вызвавшей сильные камнепады, были вынуждены прервать экспедицию.

Это очень сложная и опасная гора - но опасность начинается еще до выхода на маршрут. Ведь гора находится в одном из самых опасных районов Пакистана.

Антонина стала первой украинкой, покорившей "Пять вершин мира"

И это уже привело к трагедии с украинскими альпинистами. В 2013 году боевики расстреляли 11 человек в базовом лагере. Среди жертв были три украинца.

"Ты приезжаешь туда и уже не чувствуешь себя в безопасности. Понимаешь, что ты не очень желанный гость. А когда начинается восхождение, добавляются камнепады, лавины и ледовые обвалы. Права на ошибку здесь просто не существует", - рассказала Самойлова.

Впрочем, на этот раз погода улыбнулась украинцы - она была значительно дороже, чем в прошлом. Хотя на высоте 8125 погода все равно способна меняться почти мгновенно. И в считанные минуты перейти от яркого солнца к снежному урагану.

Над бездной без страховки

К списку вызовов этой вершины следует добавить и то, что почти весь маршрут Нанга-Парбат проходит по крутому вертикальному рельефу. Самым сложным его участком Антонина Самойлова назвала стену Кинсхофер - почти 200-метровую вертикальную скально-ледовую стену на высоте от 5800 до 6600 метров.

"Практически весь маршрут проходит по склону с наклоном от 50 до 80 градусов - именно это делает Нанга-Парбат одной из самых сложных вершин для восхождения. Но для меня все стало еще труднее, когда прямо перед штурмовой ночью я отравилась. Почти сутки продолжалось сильное обезвоживание. чтобы хотя бы остановить симптомы. Но решила идти", - рассказывает Антонина Самойлова.

Каждое восхождение Антонина Самойлова воспринимает как возможность показать миру силу украинского духа

Но самая большая опасность ждала украинку в финале восхождения. После девяти часов ночного подъема страховочные тросы просто кончились. Это произошло перед самыми опасными участками. Преодолевать их пришлось без страховки и возможности закрепиться.

"Я посмотрела вниз и поняла: одно неправильное движение - и лететь сотни метров вниз. Веревки просто не хватило. И тогда я думала уже не о вершине, а о том, как мы будем оттуда спускаться", - отметила альпинистка.

30 июня в 23:30 Антонина Самойлова стояла на вершине Нанг-Парбата.

Перформанс в память о побратимах

Именно здесь, на покоренной вершине, альпинистка совершила первое официальное чествование памяти украинских альпинистов, которые после начала полномасштабной войны стали военными, парамедиками, разведчиками, пилотами дронов, госпитальерами – и погибли, защищая Украину.

Чтобы осуществить задуманное, Самойлова прямо на вершине переоделась в трехметровую накидку-мемориал. На ней - более 60 имен и портретов украинских альпинистов, которые могли продолжать покорять вершины мира, но выбрали фронт. Все это время она оставалась без кислорода, ведь баллон был закреплен на рюкзаке.

Накидка "Крылья памяти" помогла почтить 60 украинских альпинистов, отдавших жизнь за страну

Автором накидки "Крылья памяти" стал украинский дизайнер Федор Возианов – основатель бренда Vozianov, известного в Европе и США.

Среди тех, чьи имена появились на "Крыльях памяти" – альпинист и разведчик Евгений Алещенко, военный хирург Мирослав Дебенко, горный турист и стрелок-санитар Роман Жук и десятки других украинцев.

Антонина Самойлова посвятила это восхождение всему украинскому альпинистскому сообществу, которое с началом полномасштабной войны встало на защиту страны. В том числе и участникам инициативы Climb Army, которые снабжают военных-альпинистов снаряжением, медициной, дронами и транспортом.

Альпинизм для поддержки Родины

Антонина Самойлова стала первой украинкой, завершившей программу "Пять наивысших вершин мира". В 2024-м году она установила рекорд украинского альпинизма, поднявшись на Эверест и Лхоцзе в течение суток.

Во время восхождения на Эверест она несла с собой фотографию 28-летнего разведчика ГУР Александра Гряника ("Гряна"). В марте 2022-го года он добровольно отправился в окруженный Мариуполь в рамках секретной спецоперации, был ранен, но отказался от эвакуации. Боец погиб 8 мая 2022-го года.