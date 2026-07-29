60 облич на "Горі-вбивці": як українська альпіністка вшанувала пам'ять колег, які загинули на війні

Гора, яка забирає життя

Нанга-Парбат (8125 метрів) не лише входить до переліку найвищих гір в світі. Вона також вважається однією з найбільш небезпечних вершин. Альпіністи називають її "горою-вбивцею" не просто так.

Навіть зараз Нанга-Парбат в середньому забирає життя кожного п'ятого альпініста, який насмілиться здійснити сходження. А до першого успішного сходження у 1953-му році гора забрала життя 31-го альпініста.

Та для українки Антоніни Самойлової це сходження було ще одним способом розповісти світові про Україну та українців. А також показати силу українського духу.

Самойлова під час сходження

Навіть не думай сюди йти

Саме так відреагували на ідею Самойлової друзі-альпіністи, які теж намагались підкорити цю вершину, але через вкрай небезпечну погоду, яка спричинила сильні каменепади, були змушені перервати експедицію.

Це дуже складна і небезпечна гора - але небезпека починається ще до виходу на маршрут. Адже гора розташована в одному з найнебезпечніших районів Пакистану.

Антоніна стала першою українкою, яка підкорила "П'ять вершин світу"

І це вже спричинило трагедію з українськими альпіністами. В 2013-му році бойовики розстріляли 11 людей в базовому таборі. Серед жертв були троє українців.

"Ти приїжджаєш туди і вже не відчуваєш себе в безпеці. Розумієш, що ти не дуже бажаний гість. А коли починається сходження, додаються каменепади, лавини й льодові обвали. Права на помилку тут просто не існує", - розповіла Самойлова.

Втім, цього разу погода посміхнулась українці - вона була значно кразою, ніж торік. Хоча на висоті 8125 погода все одно здатна змінюватися майже миттєво. І за лічені хвилини перейти від яскравого сонця до снігового урагану.

Над прірвою без страховки

До переліку викликів цієї вершини варто додати і те, що майже весь маршрут Нанга-Парбат проходить крутим вертикальним рельєфом. Найскладнішою його ділянкою Антоніна Самойлова назвала стіну Кінсхофер - майже 200-метрову вертикальну скельно-льодову стіну на висоті від 5800 до 6600 метрів.

"Практично весь маршрут проходить по схилу з нахилом від 50 до 80 градусів - саме це робить Нанга-Парбат однією з найскладніших вершин для сходження. Але для мене все стало ще важчим, коли просто перед штурмовою ніччю я отруїлася. Майже добу тривало сильне зневоднення. Перед виходом на маршрут я приймала антибіотики, сорбенти та інші препарати, аби хоча б зупинити симптоми. Але вирішила йти", - розповідає Антоніна Самойлова.

Кожне сходження Антоніна Самойлова сприймає як можливість показати світу силу українського духу

Та найбільша небезпека чекала на українку в фіналі сходження. Після дев'яти годин нічного підйому страхувальні троси просто закінчилися. Це сталося перед найнебезпечнішими ділянками. Долати їх довелося без страховки та можливості закріпитися.

"Я подивилася вниз і зрозуміла: один неправильний рух - і летіти сотні метрів вниз. Мотузок просто не вистачило. І тоді я думала вже не про вершину, а про те, як ми будемо звідти спускатися", - зазначила альпіністка.

30 червня о 23:30 Антоніна Самойлова стояла на вершині Нанга-Парбат.

Перформанс в пам'ять про побратимів

Саме тут, на підкореній вершині, альпіністка здійснила перше офіційне вшанування пам'яті українських альпіністів, які після початку повномасштабної війни стали військовими, парамедиками, розвідниками, пілотами дронів, госпітальєрами - і загинули, захищаючи Україну.

Щоб здійснити задумане, Самойлова просто на вершині переодяглася у триметрову накидку-меморіал. На ній - понад 60 імен і портретів українських альпіністів, які могли продовжувати підкорювати вершини світу, але обрали фронт. Увесь цей час вона залишалася без кисню, адже балон був закріплений на рюкзаку.

Накидка "Крила пам'яті" допомогла вшанувати 60 українських альпіністів, які віддали життя за країну

Автором накидки "Крила пам'яті" став український дизайнер Федір Возіанов - засновник бренду Vozianov, відомого в Європі та США.

Серед тих, чиї імена з'явилися на "Крилах пам'яті" - альпініст і розвідник Євген Алещенко, військовий хірург Мирослав Дебенко, гірський турист і стрілець-санітар Роман Жук та десятки інших українців.

Антоніна Самойлова присвятила це сходження всій українській альпіністській спільноті, яка з початком повномасштабної війни стала на захист країни. Зокрема й учасникам ініціативи Climb Army, які забезпечують військових-альпіністів спорядженням, медициною, дронами та транспортом.

Альпінізм задля підтримки Батьківщини

Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка завершила програму "П'ять найвищих вершин світу". У 2024-му році вона встановила рекорд українського альпінізму, піднявшись на Еверест і Лхоцзе протягом однієї доби.

Під час сходження на Еверест вона несла із собою фотографію 28-річного розвідника ГУР Олександра Гряника ("Гряна"). У березні 2022-го року він добровільно вирушив до оточеного Маріуполя в межах секретної спецоперації, був поранений, але відмовився від евакуації. Боєць загинув 8 травня 2022-го року.