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Уничтожила за час: какая украинская звезда тенниса разгромила фаворитку в Нидерландах

14:36 09.06.2026 Вт
2 мин
Украинка вышла на корт и прервала серию неудач, которую не могла преодолеть два месяца подряд
aimg Екатерина Урсатий
Даяна Ястремская (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с феерической победы начала травяной сезон на турнире WTA 250 в Гертогенбосе (Нидерланды). В первом же раунде она камня на камне не оставила от сильной чешки Сары Бейлек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результат матча.

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Тотальный разгром: как Ястремская смела оппонентку

Поединок на нидерландской траве длился всего 1 час и 19 минут.

До этого момента теннисистки ни разу не встречались в официальных матчах, однако Даяна с первых минут захватила инициативу.

В первом сете одесситка продемонстрировала железный характер. Она не отдала чешке, которая является 46-й ракеткой мира, ни одной собственной подачи. Ястремская выиграла партию с разгромным счетом 6:1.

Второй сет продолжился по аналогичному сценарию. Даяна идеально действовала на приеме мяча. Украинка выиграла более 50% очков на первой подаче Бейлек и космические 66% - на второй.

Поединок завершился логичными 6:2 на табло.

Эта победа стала для Ястремской настоящим глотком свежего воздуха, ведь наша спортсменка наконец прервала тяжелую 4-матчевую серию поражений в основной сетке WTA, которая длилась долгие два месяца.

Что ждет украинку в следующем раунде

Благодаря этому триумфу Ястремская шагает в 1/8 финала соревнований.

Во втором круге украинскую звезду ждет поединок против победительницы пары Джессика Бузас Манейро (Испания) - Айла Томлянович (Австралия).

Отметим, что призовой фонд престижного травяного турнира в Нидерландах в этом году составляет более 283 тысяч долларов.

Ястремская стала уже второй представительницей Украины, которая успешно преодолела стартовый барьер этого турнира. Ранее невероятную сенсацию создала Дарья Снигур, которая в первом круге Гертогенбоса выбила из розыгрыша бывшую вторую ракетку мира испанку Паулу Бадосу.

Напомним, недавно закончился культовый турнир Ролан Гаррос, после которогоукраинские теннисистки обновили национальный рекорд на кортах Парижа.

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