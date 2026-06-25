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Заставила понервничать всех: как Магучих выгрызала победу в Загребе

14:19 25.06.2026 Чт
2 мин
Судьбу "золота" решил один нервный скачок
aimg Екатерина Урсатий
Ярослава Магучих (фото: Getty Images)

Мировая рекордсменка Ярослава Магучих одержала третью подряд международную победу в женских прыжках в высоту с начала летнего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты соревнований.

Нервы на 1.97 м и триумф Магучих

Ярослава Магучих вместе с титулованной австралийкой Элеанор Паттерсон пропускали первые высоты и стартовали с планки 1,90 метра, которую обе взяли с первой попытки.

Далее украинка пропустила 1.93 м, а на высоте 1.95 м снова продемонстрировала класс, перелетев ее с первого же прыжка, тогда как конкуренткам понадобилось больше попыток.

Настоящая драма развернулась на высоте 1.97 метра . Первые две попытки Магучих оказались неудачными. Ситуация стала критической, ведь ее главная соперница Ангелина Топыч эту высоту пропустила, стратегически перенеся планку повыше.

Однако с третьей, последней попытки Ярослава перелетела планка, гарантировав себе первое место.

Уже в статусе чемпионки Магучих штурмовала высоту 2.01 метра, однако в этот раз покорить ее не удалось.

"Я прыгнула 1.97 м. Думаю, это была хорошая попытка. Знаю, что могу прыгать выше. Всегда по-разному соревноваться за пределами стадиона. Видела много украинцев – это было очень приятно и тепло для меня", – поделилась эмоциями Ярослава после выступления.

Как выступила Ирина Геращенко и другие конкурентки

В секторе в Загребе выступали сразу две украинки. Для Ирины Геращенко турнир сложился менее удачно. Она уверенно взяла высоты 1.75, 1.80 и 1.85 метра с первой попытки.

Однако планка на отметке 1.90 г. Ирине так и не подчинилась, из-за чего она завершила соревнование на 9-й позиции.

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Стоит отметить и выступление гвинейской атлетки Фатуматы Балли, сенсационно взявшей 1.93 м, обновив национальный рекорд своей страны.

Континентальный тур. Загреб (Хорватия). Прыжки в высоту (женщины):

  1. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м
  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.95 м
  3. Ангелина Топич (Сербия) – 1.95 м

...

  • Ирина Геращенко (Украина) – 1.85 м

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко и Геращенко в звездном противостоянии на ЧУ.

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