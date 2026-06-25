Змусила понервувати всіх: як Магучіх вигризала перемогу в Загребі

Нерви на 1.97 м та тріумф Магучіх

Ярослава Магучіх разом із титулованою австралійкою Елеанор Паттерсон пропускали перші висоти та стартували з планки 1.90 метра, яку обидві взяли з першої спроби.

Далі українка пропустила 1.93 м, а на висоті 1.95 м знову продемонструвала клас, перелетівши її з першого ж стрибка, тоді як конкуренткам знадобилося більше спроб.

Справжня драма розгорнулася на висоті 1.97 метра. Перші дві спроби Магучіх виявилися невдалими. Ситуація стала критичною, адже її головна суперниця Ангеліна Топич цю висоту пропустила, стратегічно перенісши планку вище.

Проте з третьої, останньої спроби Ярослава перелетіла планку, гарантувавши собі перше місце.

Вже у статусі чемпіонки Магучіх штурмувала висоту 2.01 метра, проте цього разу підкорити її не вдалося.

"Я стрибнула 1.97 м. Гадаю, це була хороша спроба. Знаю, що можу стрибати вище. Завжди по-різному змагатися за межами стадіону. Бачила багато українців - це було дуже приємно і тепло для мене", - поділилася емоціями Ярослава після виступу.

Як виступила Ірина Геращенко та інші конкурентки

У секторі в Загребі виступали одразу дві українки. Для Ірини Геращенко турнір склався менш вдало. Вона впевнено взяла висоти 1.75, 1.80 та 1.85 метра з першої спроби.

Проте планка на позначці 1.90 м Ірині так і не підкорилася, через що вона завершила змагання на 9-й позиції.

Варто відзначити і виступ гвінейської атлетки Фатумати Баллі, яка сенсаційно взяла 1.93 м, оновивши національний рекорд своєї країни.

Континентальний тур. Загреб (Хорватія). Стрибки у висоту (жінки):

Ярослава Магучіх (Україна) - 1.97 м Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.95 м Ангеліна Топич (Сербія) - 1.95 м

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