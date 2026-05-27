Жесткий вердикт WBC: Усику официально запретили реванш с Верховеном

Сулейман рубит с плеча: никаких реваншей

Несмотря на огромный резонанс вокруг финала мегафайта в Египте, где Усик вырвал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, руководство WBC заняло непоколебимую позицию. Протесты команды нидерландского кикбоксера и призывы фанатов аннулировать результат боя из-за ошибки рефери были проигнорированы.

Маурисио Сулейман четко дал понять, что организация не собирается ущемлять права законного претендента, который заждался своего шанса.

"Следующий бой - Агит Кабаел против Александра Усика. Мы не собираемся мириться с разговорами о возможном реванше. Усик удерживает пояса достаточно долго, а Кабаел заслужил свой звездный час. Именно на проведении этого поединка WBC будет настаивать в ближайшее время. Надеюсь, мы закроем все вопросы и проведем этот бой уже осенью", - безапелляционно заявил Сулейман.

О пересмотре результата боя в Гизе

Основное возмущение боксерской общественности вызвал тот факт, что судья в ринге Майк Лайсон остановил поединок уже после финального гонга в 11-й трехминутке. Учитывая, что Верховен лидировал на записках как минимум одного из арбитров, остановка до сих пор вызывает жаркие споры.

Впрочем, глава Всемирного боксерского совета призвал фанатов успокоиться и заверил, что пересмотра результата не будет:

"В прямом эфире, под влиянием эмоций, действительно могло показаться, что рефери остановил встречу преждевременно. Тем более, что Рико действительно побеждал по очкам на карте одного из судей. Однако, просмотрев повторы с холодной головой и подробно пообщавшись с рефери, я абсолютно уверен: остановка была полностью оправданной и правильной. В то же время я прекрасно понимаю разочарование тех болельщиков, которым такое решение не понравилось", - подытожил глава организации.

Немецкий боксер заждался своего звездного шанса (фото: instagram.com/agitkabayel)

Кто такой Агит Кабаел: пять фактов о будущем сопернике Усика

Агит Кабаел - 33-летний немецкий боксер курдского происхождения, владеющий титулом временного чемпиона мира по версии WBC.

Абсолютно непобедимый рекорд: На профессиональном ринге Кабаел провел 27 поединков и не потерпел ни одного поражения. 19 боев он завершил досрочно (27-0, 19 КО).

Уничтожитель фаворитов: Немец получил мировую славу благодаря громким апсетам в Саудовской Аравии. Он считался андердогом, но уверенно нокаутировал непобедимого ранее Арсланбека Махмудова (ТКО 4), кубинского техничного левшу Фрэнка Санчеса (КО 7) и опытного китайского супергиганта Чжана Чжилея (КО 6).

Статус в WBC: В начале 2026 года Кабаел защитил свой пояс временного чемпиона, досрочно остановив в 3-м раунде поляка Дамиана Кныбу. После этого организация официально объявила его обязательным претендентом на полноценный титул, которым владеет Александр Усик.

Антропометрия и стиль: Рост Агита - 191 см, размах рук - 203 см. Он не является классическим нокаутером-гигантом, но отличается феноменальной выносливостью, жестким прессингом, серийной работой по корпусу и высоким боксерским интеллектом.

Знаком с украинским боксом: В 2019 году Кабаел успешно защитил титул чемпиона Европы (EBU), победив по очкам опытного украинского супертяжеловеса Андрея Руденко.