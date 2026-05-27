Жорсткий вердикт WBC: Усику офіційно заборонили реванш із Верховеном

Сулейман рубає з плеча: жодних реваншів

Незважаючи на величезний резонанс навколо фіналу мегафайту в Єгипті, де Усик вирвав перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, керівництво WBC зайняло непохитну позицію. Протести команди нідерландського кікбоксера та заклики фанатів анулювати результат бою через помилку рефері були проігноровані.

Маурісіо Сулейман чітко дав зрозуміти, що організація не збирається утискати права законного претендента, який зачекався свого шансу.

"Наступний бій – Агіт Кабаєл проти Олександра Усика. Ми не збираємося миритися з розмовами про можливий реванш. Усик утримує пояси досить довго, а Кабаєл заслужив свій зірковий час. Саме на проведенні цього поєдинку WBC наполягатиме найближчим часом. Сподіваюся, ми закриємо всі питання і проведемо цей бій уже восени", - безапеляційно заявив Сулейман.

Про перегляд результату бою в Гізі

Основне обурення боксерської спільноти викликав той факт, що суддя в рингу Майк Лайсон зупинив поєдинок вже після фінального гонгу в 11-й трихвилинці. Враховуючи, що Верховен лідирував на записках щонайменше одного з арбітрів, зупинка досі викликає палкі суперечки.

Втім, очільник Всесвітньої боксерської ради закликав фанатів заспокоїтися та запевнив, що перегляду результату не буде:

"У прямому ефірі, під впливом емоцій, дійсно могло здатися, що рефері зупинив зустріч передчасно. Тим паче, що Ріко справді перемагав за очками на карті одного із суддів. Однак, переглянувши повтори з холодною головою та детально поспілкувавшись із рефері, я абсолютно впевнений: зупинка була повністю виправданою та правильною. Водночас я чудово розумію розчарування тих уболівальників, яким таке рішення не сподобалося", - підсумував голова організації.

Німецький боксер зачекався свого зіркового шансу (фото: instagram.com/agitkabayel)

Хто такий Агіт Кабаєл: п'ять фактів про майбутнього суперника Усика

Агіт Кабаєл – 33-річний німецький боксер курдського походження, який володіє титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Абсолютно непереможний рекорд: На професійному рингу Кабаєл провів 27 поєдинків і не зазнав жодної поразки. 19 боїв він завершив достроково (27-0, 19 КО).

Нищівник фаворитів: Німець здобув світову славу завдяки гучним апсетам у Саудівській Аравії. Він вважався андердогом, але впевнено нокаутував непереможного раніше Арсланбека Махмудова (ТКО 4), кубинського технічного шульгу Френка Санчеса (КО 7) та досвідченого китайського супергіганта Чжана Чжілея (КО 6).

Статус у WBC: На початку 2026 року Кабаєл захистив свій пояс тимчасового чемпіона, достроково зупинивши у 3-му раунді поляка Даміана Книбу. Після цього організація офіційно оголосила його обов'язковим претендентом на повноцінний титул, яким володіє Олександр Усик.

Антропометрія та стиль: Зріст Агіта – 191 см, розмах рук – 203 см. Він не є класичним нокаутером-гігантом, але вирізняється феноменальною витривалістю, жорстким пресингом, серійною роботою по корпусу та високим боксерським інтелектом.

Знайомий з українським боксом: У 2019 році Кабаєл успішно захистив титул чемпіона Європи (EBU), перемігши за очками досвідченого українського суперважковаговика Андрія Руденка.