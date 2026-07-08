О жесткости Турана, новой тактике Мальдеры и европейских амбициях: интервью Валерия Бондаря

"Хотел бы снова увидеть финал Франция - Аргентина"

– Завершился отпуск, но думаю, ты смотрел чемпионат мира в этот период. За кого болеешь и кто тебя разочаровал в уже сыгранных матчах?

– Если говорить о фаворитах, то в первую очередь я назову сборную Франции. Это самый главный фаворит чемпионата мира. И сборную Аргентины также назову, потому что я болею за них и мне бы хотелось, чтобы они вышли в финал и наверняка снова сыграли с Францией. Было бы любопытно посмотреть на этот финал еще раз.

Что касается разочарований, то ожидал большего, чем Германия. Честно говоря, казалось, что они дойдут до более дальних стадий. Было бы интересно посмотреть матч Франция – Германия, например, в 1/8.

– Скажи честно: ты порадовался, когда сборная Швеции вылетела от французов?

– Честно говоря, я болею за европейские сборные на ЧМ-2026. Хочется, чтобы именно европейские команды зашли как можно дальше. Потому что мы тоже находимся на этом континенте… И если бы наша сборная участвовала, было бы гораздо приятнее. Но если говорить о том, за кого болею, то это Аргентина, а фаворитом вижу Францию.

– Короче говоря, какой-либо сатисфакции от вылета Швеции ты не почувствовал?

- Да это футбол, кто сильнее, тот и побеждает. На следующий матч со сборной Швеции нужно выходить и доказывать, что результат, который мы имели в марте этого года, был несправедливым. Но это футбол, поэтому какой-либо агрессии или радостей от вылета шведской команды я не почувствовал.

– Твой лучший матч в карьере, по моему мнению, это игра против "Интера" 9 декабря 2020 года, когда ты вместе с Витао, а затем и с Хочолавой противодействовал Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесу. И "Шахтер" не только не проиграл, но и не пропустил. Вы проделали титаническую работу в той игре. Но против кого тебе было играть сложнее: против Лукаку и Мартинеса или против Дьекереша?

– А это сложный вопрос… Вот я всегда говорил, что против Лукаку мне было действовать тяжелее всего. Во всей моей карьере. Но теперь поставлю их на один уровень с Дьекерешем. По-моему, у этого игрока есть все качества, которыми должен обладать современный форвард высокого класса.

Валерий Бондарь успешно противостоял Ромелу Лукаку (фото: Getty Images)

– Я сегодня вспоминал 2017 год и свою поездку с "Шахтером" на матч против "Манчестер Сити". Вместе с основой тогда летела и команда U-19, и я помню тебя в 18-летнем возрасте. В том матче Юношеской лиги УЕФА вам противостоял Фил Фоден. Он забил и отдал голевую передачу. На твой взгляд: Фоден в юношеском футболе был самым сложным для тебя соперником?

– Если брать категорию U-19, то против Манчестер Сити в целом было сложно играть. По Фодену: уже тогда было видно, что у футболиста серьезные задатки. И, наконец, он вырос в качественного игрока, который сейчас представляет один из лучших клубов мира. С крайними форвардами тоже трудно было справиться тогда. Это показывает, что они выделялись как на юношеском уровне, так и на взрослом.

"Вполне реально играть на топ-уровне в 40 лет"

– Сейчас "Шахтер" отправился на предсезонное собрание. Что тебе больше нравится в этом подготовительном периоде, а что ты не любишь, как игрок?

– Больше всего нравится возможность играть матчи. А вот что не люблю, так это бегать. Но ведь мы все понимаем, что по состоянию на данный момент футбол не стоит на месте, он прогрессирует. Однозначно, ты должен быть физически хорошо готов, чтобы показывать в официальных матчах свою лучшую игру.

Дальше уже идут остальные моменты: тактические, технические, моральные. Но физический фундамент – это главное. Желание, мотивация и ответственность – это факторы, которые тоже важны, но они скорее дополняют твою физическую готовность получать результат.

– Игорь Бурбас по ходу прошлого сезона обратил внимание на твою физическую трансформацию. И действительно: ты стал выглядеть мощнее, бицепс увеличился и в твоих действиях прибавилось такой силовой уверенности. Сколько времени проводишь в тренажерном зале?

– Кроме тренировок, у нас есть диетолог и нутрициолог. Но я всегда старался, еще когда был у U-19 или U-21, правильно питаться, ходить в зал на регулярной основе, чтобы находиться в хороших кондициях. Даже если это улучшит мою форму на 2-3%, но я понимаю, что это поможет мне и в настоящем, и в будущем. Потому стараюсь прислушиваться к профессионалам своего дела.

У нас есть такой анализ, как измерение жиров в организме, поэтому хочется быть профессионалом и держать себя на высоком уровне. Посмотрите на Роналду, Месси или Модрича, как они играют в 39-40-41 лет на высоком уровне. И это вполне реально, если держать себя в правильном тонусе. Поэтому физическая готовность – это важно, потому что нужно быть готовым к любым моментам на поле.

– Прошлым летом многие говорили о том, что "Шахтер" работает в режиме трехкратных тренировок. Этим летом вас ждет такая же история или все же будет проще, потому что в еврокубках вы стартуете позже?

– Есть подготовка, которая уже принесла свои плоды. Наш опыт показал, что такая подготовительная работа подходит для команды, для ребят. Да, это непросто, но свой эффект от этого есть.

Ментально же тоже нелегко: вставать в 6 утра не очень приятно, тем более после двух тренировок, когда ты уже истощен. Конечно, тебе хочется спать, а тут подъем в шесть. Это более ментальная часть этого процесса, над которой мы тоже много работаем.

– Физическая трансформация – это понятно. А заметил ли ты в течение прошлого сезона какие-то тактические изменения для себя или твоя позиция в игровых схемах Турана предполагает меньшие изменения игрового стиля?

– Нет, я думаю, что то, что требует Арда Туран – это много перемещений, подсказки и подстраховки, постоянный фокус. На самом деле, если говорить об оборонном тактическом плане, то Арда и его штаб наверняка принесли очень много новых и эффективных вещей.

Можно заметить, что команда старается всегда играть по первому номеру, прессинговать. И большое внимание уделяем обороне, прессингу как в низком, так и в среднем блоке.

Поэтому у каждого есть своя функция. Есть план "А", есть план "Б". Поэтому самое главное – ты выходишь на футбольное поле и знаешь, что делать в той или иной ситуации.

– Арда Туран преимущественно жесткий тренер или контрастный? Имею в виду, что где-то может накричать, а где-то подшутить, держать баланс эмоций?

– Наверное, можно сказать, что он жесток, но справедлив. Однако бывают моменты, когда прямую надо накричать, повысить голос. А так, в целом, по жизни он очень хороший, положительный человек, у которого всегда улыбка на лице. Особенно когда положительный результат для команды.

Когда есть отрицательный результат, все мы понимаем, что мы играем за "Шахтер", мы представляем клуб, перед которым стоят высокие задачи. Потому проиграть или сыграть вничью – это уже неприемлемо.

Как команда мы это осознаем и всегда стараемся быстро настраиваться на следующий матч, чтобы нивелировать ошибки, которые у нас были.

"В сборной Украины прибавилось теории"

— Ефим Конопля перебрался в "Боруссию" Менхенгладбах. Когда-то Валерий Васильевич Лобановский говорил, что в команде должен быть хотя бы один рыжий. Кого вы покрасите в рыжий цвет теперь?

– Хе-хе, хороший вопрос (смеется – прим. Ред.).

– Можно Мендозу, например. Он все равно красится.

– Ну вот я о нем как раз и подумал. Он как раз такой, рыжеватый. Единственный, кто остался с относительно рыжими волосами. А Фими я желаю удачи, надеюсь, что без него мы тоже будем ладить с теми задачами, которые перед нами будут ставить.

– Я вспоминал ваши выступления в команде U-19 в 2017 году… Но ведь вы с Фимой играли вместе уже тогда. А сколько лет вообще длится ваша команда взаимодействие с ним именно в "Шахтере"?

– Да, наверное… с девяти лет мы играем вместе. Выходит, что мы отыграли бок о бок 17 лет.

– Невероятно! Это же большая часть вашей жизни.

– Да, это правда.

— Глядя на трансферные новости из клубов УПЛ, не кажется ли тебе, что следующий чемпионат выиграть будет труднее, чем этот?

– Скажу честно: за активностью других клубов я не слежу. Но классно, что команды усиливаются. Мне кажется, что соперники тоже хотят решать свои задачи на сезон. И чем сильнее будет чемпионат, тем больше будет расти уровень футболистов, отдельно каждого из нас. А болельщикам будет интереснее наблюдать, потому что футбол всегда существовал именно для болельщиков.

Поэтому может так быть, что болельщикам, которым было неинтересно смотреть предыдущие чемпионаты, будет интересно наблюдать за грядущим. Я очень рад, что наш футбол не стоит на месте и развивается, а это важно в настоящее время.

- Ходят слухи, что Матвей Пономаренко может покинуть "Динамо". Можно ли сказать, что это самый по-спортивному неприятный форвард с точки зрения противодействия центральному защитнику?

– Если бы я сыграл против него, то мог бы ответить на этот вопрос. К сожалению, такой возможности у меня не было. Я тоже очень хочу сыграть против Матвея, потому что он мощный и интересный нападающий. Надеюсь, что мы с ним будем противодействовать друг другу в следующем сезоне, что он сейчас еще никуда не уйдет. Чем сильнее "Динамо", тем сильнее и "Шахтер".

Но я скажу так: если футболист забивает за пол-сезона 13 мячей и становится лучшим бомбардиром, то это о многом говорит.

Валерий Бондарь в сборной Украины (фото: УАФ)

– Ты побывал в национальной сборной, сыграл против Польши. Какие основные изменения ты для себя отметил с приходом Андреа Мальдеры?

– Стало больше теории и это естественно, это нормально. Новый тренер сразу принес свои идеи, тактику, футбол, который он хочет видеть в сборной. Прибавилось мелких деталей. Есть план А, есть план Б, но стало больше деталей, как должна действовать команда и каждый отдельный футболист в том или ином эпизоде. Да и сам футбол в исполнении команды изменился и отличается от той игры, которой мы придерживались во времена Сергея Станиславовича.

Это тоже было заметно: мы больше контролировали мяч, пытались найти правильные позиции для того, чтобы продвигаться вперед и создавать опасные моменты.

— Тарас Степаненко — строгий тренер? Или у него продолжается этот процесс трансформации из игрока в тренера?

– Я думаю, что у него продолжается эта трансформация. Но скажу честно: когда мы играли вместе, я видел, что он может быть отличным тренером. Мне кажется, у него все еще впереди и тот путь, который он начал, приведет и сборную Украины и его лично к большому успеху.

Думаю, у него огромные перспективы быть не только помощником тренера, но главным тренером. У Тараса Николаевича большие амбиции и этот путь даст ему положительные эмоции и тот рост, о котором он хотел мечтать.

– Не так давно ты стал отцом. Ощутил ли ты перемены в своем мировоззрении после этого радостного события?

– Мне кажется, что я стал более спокойным. Раньше я был импульсивным, эмоциональным человеком, мог бурно реагировать на какие-либо ситуации в жизни. Сейчас же я стал более спокойным, серьезным. Ответственность теперь лежит на мне не только за жену и родителей, но и за моего ребенка. Хочу дать ей максимальную безопасность в эти неспокойные времена.