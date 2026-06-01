Забарного снова подставили: ПСЖ в шаге от подписания еще одного россиянина

11:29 01.06.2026 Пн
3 мин
Парижский клуб покупает игрока из Москвы за 25 миллионов евро
aimg Андрей Костенко
Илья Забарный (фото: Getty Images)

Французский ПСЖ, который на днях второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, в шаге от подписания очередного российского игрока. Парижане близки к трансферу полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.

Трансфер на 95%

Парижский клуб уже практически закрыл сделку по 20-летнему российскому хавбеку. По словам агента футболиста Дмитрия Чельцова, руководство ПСЖ и "Локомотива" провели уже более десяти раундов переговоров, а сам трансфер готов на 95%.

На следующей неделе спортивный директор парижан Луиш Кампуш планирует лично отправиться в столицу России, чтобы финализировать сделку. Сумма перехода оценивается в 25 миллионов евро, а самому игроку в Париже готовят оклад в размере 5-6 миллионов евро в год. Помешать трансферу теперь может лишь масштабный форс-мажор.

Забарный и россиянин в ПСЖ

Для украинского защитника Ильи Забарного, который перешел в ПСЖ в августе прошлого года, появление еще одного россиянина в команде создает максимально токсичные условия. В структуре клуба уже находится российский голкипер Матвей Сафонов.

Илья с самого начала четко и публично обозначил свою гражданскую позицию. Украинец откровенно заявил, что находится на одном поле с представителем страны-агрессора исключительно из-за профессиональных обязательств и контракта с клубом, а также отметил, что полностью поддерживает тотальную изоляцию России от мирового спорта.

По информации футбольного инсайда "ТаТоТаке", во время трансферных переговоров Забарный ставил руководству ПСЖ жесткое условие - французы должны были избавиться от Сафонова и продать его в другой клуб. Парижане в итоге подписали нового перспективного вратаря Люку Шевалье, но Сафонов так и остался в команде.

Более того, он выиграл конкуренцию у новичка и стал основным голкипером в сезоне. Чего не скажешь о Забарном, который находится в составе на правах футболиста ротации. Сейчас статус россиянина в клубе является более весомым, чем у нашего игрока.

Что делать украинцу?

Покупка Батракова свидетельствует о том, что боссы ПСЖ полностью игнорируют моральный и политический дискомфорт украинского защитника. Клуб продолжает вести бизнес с Москвой и увеличивает российское представительство в Париже.

Перед Забарным возникает серьезная дилемма. Поскольку ПСЖ не выполнил внутренние договоренности по очистке состава от представителей РФ, а наоборот - удваивает их количество, украинцу придется либо продолжать терпеть тяжелое соседство ради статусных выступлений в Лиге чемпионов, либо через своих агентов давить на менеджмент и рассматривать варианты смены клубной прописки.

Также мы сообщали, что уже определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27.

