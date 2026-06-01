Забарного знову підставили: ПСЖ за крок від підписання ще одного росіянина

Французький ПСЖ, який днями вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів, за крок до підписання чергового російського гравця. Парижани близькі до трансферу півзахисника московського "Локомотива" Алєксєя Батракова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PSG Reporter.
Паризький клуб вже практично закрив угоду щодо 20-річного російського хавбека. За словами агента футболіста Дмітрія Чельцова, керівництво ПСЖ та "Локомотива" провели вже більше десяти раундів перемовин, а сам трансфер готовий на 95%.
Наступного тижня спортивний директор парижан Луїш Кампуш планує особисто вирушити до столиці Росії, щоб фіналізувати угоду. Сума переходу оцінюється у 25 мільйонів євро, а самому гравцеві в Парижі готують оклад у розмірі 5–6 мільйонів євро на рік. Завадити трансферу тепер може лише масштабний форс-мажор.
Для українського захисника Іллі Забарного, який перейшов до ПСЖ у серпні минулого року, поява ще одного росіянина в команді створює максимально токсичні умови. В структурі клубу вже перебуває російський голкіпер Матвєй Сафонов.
Ілля з самого початку чітко і публічно окреслив свою громадянську позицію. Українець відверто заявив, що перебуває на одному полі з представником країни-агресорки виключно через професійні зобов'язання та контракт із клубом, а також наголосив, що повністю підтримує тотальну ізоляцію Росії від світового спорту.
За інформацією футбольного інсайду "ТаТоТаке", під час трансферних перемовин Забарний ставив керівництву ПСЖ жорстку умову – французи мали позбутися Сафонова і продати його в інший клуб. Парижани у підсумку підписали нового перспективного воротаря Люку Шевальє, але Сафонов так і залишився в команді.
Більш того, він виграв конкуренцію в новачка і став основним голкіпером у сезоні. Чого не скажеш про Забарного, який перебуває в складі на правах футболіста ротації. Наразі статус росіянина в клубі є більш вагомим, ніж у нашого гравця.
Купівля Батракова свідчить про те, що боси ПСЖ повністю ігнорують моральний та політичний дискомфорт українського захисника. Клуб продовжує вести бізнес із Москвою та збільшує російське представництво в Парижі.
Перед Забарним постає серйозна дилема. Оскільки ПСЖ не виконав внутрішні домовленості щодо очищення складу від представників РФ, а навпаки – подвоює їхню кількість, українцю доведеться або продовжувати терпіти важке сусідство заради статусних виступів у Лізі чемпіонів, або через своїх агентів тиснути на менеджмент і розглядати варіанти зміни клубної прописки.
