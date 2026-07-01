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Не хватило одного балла: Украина обыграла Португалию, но покинула Евро-2026

22:29 01.07.2026 Ср
2 мин
Украинцы обыграли пиренейцев, однако итоговая турнирная таблица оказалась безжалостной к нашей команде
aimg Екатерина Урсатий
Сборная украины U-22 по волейболу (фото: cel.eu)

Молодежная сборная Украины по волейболу (U22) победой завершила выступления на чемпионате Европы-2026. В заключительном поединке третьего тура группового этапа "сине-желтые" уверенно обыграли сверстников из Португалии, однако этот успех уже не смог вывести украинцев на следующую стадию турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Доминация с осечкой: как проходил матч

Перед этим поединком украинская команда уже потеряла какие-либо математические шансы на выход в плей-офф турнира.

Несмотря на яркую победу над сборной Польши в прошлом туре, "сине-желтые" по набранным пунктам отставали от лидеров, поэтому игра против аутсайдера квартета носила для нас чисто престижный характер.

Португальские волейболисты в очной дуэли имели в наследии только одно очко, которое они получили благодаря тайбрейку в игре с поляками после поражения от Израиля.

Старт встречи прошел при полном доминировании сборной Украины, ведь наши игроки мгновенно захватили инициативу и разгромили соперника в первом сете со счетом 25:12.

Во второй партии украинцы продолжили уверенно контролировать ситуацию на площадке, создав комфортный гандикап в начале и спокойно доведя дело до победы – 25:22. Третий сет стал самым успешным для пиренейцев, поскольку игра шла абсолютно на равных к счету 24:24, однако в решающий момент сильнее оказались португальцы, вырвавшие партию со счетом 26:24.

Впрочем, украинская молодежка не позволила оппонентам перевести игру на тайбрейк и благодаря солидному преимуществу в середине четвёртого сета дожала соперника со счетом 25:23, зафиксировав общую победу в матче 3:1.

Драматический финиш в группе А

Одержав две победы в трех матчах, молодежная сборная Украины завершила групповой раунд с 5 очками в активе, заняв третье место в квартете А.

Согласно регламенту соревнований, в полуфинальный раунд плейоф пробились команды Польши и Израиля, набравшие по 6 баллов. Украинцам для продолжения борьбы за медали не хватило буквально одного пункта.

Итоговая турнирная таблица группы А:

  1. Польша – 2 победы, 6 очков (семи – 8:5)
  2. Израиль – 2 победы, 6 очков (семи – 6:3)
  3. Украина – 2 победы, 5 очков (семи – 6:6)
  4. Португалия – 0 побед, 1 очко (семи – 3:9)

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