Не хватило одного балла: Украина обыграла Португалию, но покинула Евро-2026

Доминация с осечкой: как проходил матч

Перед этим поединком украинская команда уже потеряла какие-либо математические шансы на выход в плей-офф турнира.

Несмотря на яркую победу над сборной Польши в прошлом туре, "сине-желтые" по набранным пунктам отставали от лидеров, поэтому игра против аутсайдера квартета носила для нас чисто престижный характер.

Португальские волейболисты в очной дуэли имели в наследии только одно очко, которое они получили благодаря тайбрейку в игре с поляками после поражения от Израиля.

Старт встречи прошел при полном доминировании сборной Украины, ведь наши игроки мгновенно захватили инициативу и разгромили соперника в первом сете со счетом 25:12.

Во второй партии украинцы продолжили уверенно контролировать ситуацию на площадке, создав комфортный гандикап в начале и спокойно доведя дело до победы – 25:22. Третий сет стал самым успешным для пиренейцев, поскольку игра шла абсолютно на равных к счету 24:24, однако в решающий момент сильнее оказались португальцы, вырвавшие партию со счетом 26:24.

Впрочем, украинская молодежка не позволила оппонентам перевести игру на тайбрейк и благодаря солидному преимуществу в середине четвёртого сета дожала соперника со счетом 25:23, зафиксировав общую победу в матче 3:1.

Драматический финиш в группе А

Одержав две победы в трех матчах, молодежная сборная Украины завершила групповой раунд с 5 очками в активе, заняв третье место в квартете А.

Согласно регламенту соревнований, в полуфинальный раунд плейоф пробились команды Польши и Израиля, набравшие по 6 баллов. Украинцам для продолжения борьбы за медали не хватило буквально одного пункта.

Итоговая турнирная таблица группы А: