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Не вистачило одного бала: Україна обіграла Португалію, але залишила Євро-2026

22:29 01.07.2026 Ср
2 хв
Українці переграли піренейців, проте підсумкова турнірна таблиця виявилася безжальною до нашої команди
aimg Катерина Урсатій
Збірна україни U-22 з волейбол (фото: cel.eu)

Молодіжна збірна України з волейболу (U22) перемогою завершила свої виступи на чемпіонаті Європи-2026. У заключному поєдинку третього туру групового етапу "синьо-жовті" впевнено обіграли однолітків із Португалії, проте цей успіх уже не зміг вивести українців до наступної стадії турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Домінація з осічкою: як проходив матч

Перед цим поєдинком українська команда вже втратила будь-які математичні шанси на вихід до плей-офф турніру.

Попри яскраву перемогу над збірною Польщі в минулому турі, "синьо-жовті" за набраними пунктами відставали від лідерів, тому гра проти аутсайдера квартету мала для нас суто престижний характер.

Португальські волейболісти до очної дуелі мали в доробку лише одне очко, яке вони здобули завдяки тайбрейку в грі з поляками після поразки від Ізраїлю.

Старт зустрічі пройшов за повного домінування збірної України, адже наші гравці миттєво захопили ініціативу та розгромили суперника в першому сеті з рахунком 25:12.

У другій партії українці продовжили впевнено контролювати ситуацію на майданчику, створивши комфортний гандикап на початку і спокійно довівши справу до перемоги - 25:22. Третій сет став найуспішнішим для піренейців, оскільки гра йшла абсолютно на рівних до рахунку 24:24, проте у вирішальний момент сильнішими виявилися португальці, які вирвали партію з рахунком 26:24.

Втім, українська молодіжка не дозволила опонентам перевести гру на тайбрейк і завдяки солідній перевазі в середині четвертого сету дотиснула суперника з рахунком 25:23, зафіксувавши загальну перемогу в матчі 3:1.

Драматичний фініш у групі А

Здобувши дві перемоги у трьох матчах, молодіжна збірна України завершила груповий раунд із 5 очками в активі, посівши третю сходинку в квартеті А.

Згідно з регламентом змагань, до півфінального раунду плейоф пробилися команди Польщі та Ізраїлю, які набрали по 6 балів. Українцям для продовження боротьби за медалі забракло буквально одного пункту.

Підсумкова турнірна таблиця групи А:

  1. Польща - 2 перемоги, 6 очок (семи - 8:5)
  2. Ізраїль - 2 перемоги, 6 очок (семи - 6:3)
  3. Україна - 2 перемоги, 5 очок (семи - 6:6)
  4. Португалія - 0 перемог, 1 очко (семи - 3:9)
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