Откладывайте на шампунь: "Реал" подписал колоритного защитника

Что известно о трансфере

Бывший одноклубник Михаила Мудрика подписал с мадридцами долгосрочное соглашение на шесть сезонов - до 30 июня 2032 года. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 27-летнего защитника обошелся "сливочным" в 55 миллионов евро. Кроме того, лондонский клуб может получить еще 5 миллионов евро в виде различных бонусов.

Стоит отметить, что Кукурелья стал одним из первых громких подписаний "Реала" после того, как в июне команду официально возглавил легендарный Жозе Моуринью. Интересно, что вернуть защитника в Ла Лигу этим летом также активно пыталась и каталонская "Барселона".

Из лагеря "блаугранас" в Мадрид

Интересно, что новичок мадридского "Реала" является воспитанником его самого принципиального соперника. В структуру "Барселоны" он попал еще подростком, однако за первую команду каталонцев сыграл лишь один матч в Кубке Испании.

Клубная карьера: До переезда на Туманный Альбион защитник успешно защищал цвета "Эйбара" и "Хетафе". В Премьер-лиге Англии Марк сначала ярко проявил себя в "Брайтоне", после чего в августе 2022 года перешел в "Челси" за 65 миллионов евро.

Прошлый сезон: В сезоне-2025/26 Кукурелья был железобетонным игроком основы лондонцев, отыграв 50 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол и 4 результативные передачи.

Международные достижения: В составе национальной сборной Испании защитник становился чемпионом Европы 2024 года и серебряным призером Лиги наций-2024/25. Всего на его счету 23 поединка и один забитый мяч в футболке "Фурии Рохи".

Сейчас звездный новичок "Реала" находится в расположении испанской сборной на чемпионате мира-2026. Свой первый поединок на Мундиале испанцы сыграют уже сегодня, 15 июня, против команды Кабо-Верде (начало - в 19:00 по киевскому времени).