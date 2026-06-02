Ультиматум для Усика: у чемпиона отберут главный пояс, если он откажется от этого боя

Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил обязательную защиту для Александра Усика. Следующим соперником украинца станет опасный и никем не побежденный временный чемпион Агит Кабаел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии президента организации Маурисио Сулеймана для Pro Box TV .

Ультиматум от WBC: потеря пояса или бой с немцем

Президент WBC Маурисио Сулейман четко дал понять, что кабинетных поблажек для украинца больше не будет.

После того, как организация разрешила Усику провести добровольную защиту против нидерландского кикбоксера Рико Верховена (которого Александр победил техническим нокаутом в 11-м раунде в Египте), настало время обязательных процедур.

"Решение WBC было очень четким. Один бой был добровольной защитой, а теперь победитель должен драться против Кабаэла. Этот бой уже санкционирован, и это обязательная защита для Усика", - подчеркнул Сулейман.

Перед украинским чемпионом поставлено жесткое условие: он должен выйти на ринг против Кабаэла, чтобы сохранить статус объединенного короля гевивейта.

В случае отказа Усик будет лишен полноценного пояса WBC - одного из трех главных титулов, которыми он сейчас владеет (вместе с WBA, IBF и поясом The Ring).

Дерзкий вызов в ринге и реакция Усика

Агит Кабаел завоевал титул временного чемпиона WBC в поединке против Чжана Чжилея и с тех пор требовал своего шанса.

Сразу после завершения боя Усика с Верховеном, немецкий боксер без колебаний поднялся в ринг и лично бросил громкий вызов украинцу.

Сам Александр Усик уже подтвердил полную готовность начать масштабные переговоры.

Несмотря на разговоры о возможном реванше с Верховеном, крымчанин принял вызов немца и призвал главу главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха начать организацию этого мегафайта.

Кабаел уже заявил, что они способны "продать целый стадион", и выделил две топ-арены для проведения исторического поединка.