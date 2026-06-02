Ультиматум для Усика: у чемпіона відберуть головний пояс, якщо він відмовиться від цього бою

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно призначила обов'язковий захист для Олександра Усика. Наступним суперником українця стане небезпечний і ніким не переможений тимчасовий чемпіон Агіт Кабаєл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі президента організації Маурісіо Сулеймана для Pro Box TV .

Ультиматум від WBC: втрата пояса або бій із німцем

Президент WBC Маурісіо Сулейман чітко дав зрозуміти, що кабінетних поблажок для українця більше не буде.

Після того, як організація дозволила Усику провести добровільний захист проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (якого Олександр переміг технічним нокаутом в 11-му раунді в Єгипті), настав час обов'язкових процедур.

"Рішення WBC було дуже чітким. Один бій був добровільним захистом, а тепер переможець має битися проти Кабаєла. Цей бій уже санкціоновано, і це обов’язковий захист для Усика", - наголосив Сулейман.

Перед українським чемпіоном поставлено жорстку умову: він мусить вийти на ринг проти Кабаєла, щоб зберегти статус об'єднаного короля гевівейту.

У разі відмови Усик буде позбавлений повноцінного пояса WBC - одного з трьох головних титулів, якими він наразі володіє (разом із WBA, IBF та поясом The Ring).

Зухвалий виклик у рингу та реакція Усика

Агіт Кабаєл завоював титул тимчасового чемпіона WBC у поєдинку проти Чжана Чжилея і з того часу вимагав свого шансу.

Одразу після завершення бою Усика з Верховеном, німецький боксер без вагань піднявся у ринг і особисто кинув гучний виклик українцю.

Сам Олександр Усик уже підтвердив повну готовність розпочати масштабні переговори.

Попри розмови про можливий реванш із Верховеном, кримчанин прийняв виклик німця і закликав голову головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха розпочати організацію цього мегафайту.

Кабаєл уже заявив, що вони здатні "продати цілий стадіон", та виокремив дві топ-арени для проведення історичного поєдинку.