Без Украины в еврокубках: радикальная реформа ФИБА ударила по отечественному баскетболу

Новый формат и логистический тупик

Днепряне, получившие титул победителя отечественной Суперлиги в серии против "Киев-Баскета", имели право играть непосредственно в групповом раунде Кубка Европы. Однако реализовать это право помешали радикальные изменения в формате турнира.

Главной причиной отказа стало решение ФИБА расширить группы – теперь вместо четырех команд в каждой будут соревноваться шесть. Для украинского клуба, который из-за войны вынужден проводить все матчи за границей, это означает существенное увеличение количества выездов и продолжительности самого турнира.

В прошлом году клубу удалось найти компромисс с ФИБА: играть и "домашний", и выездной матчи против одного соперника на его площадке, что позволяло закрыть групповой этап за четыре недели. В этом сезоне из-за нового календаря совмещать еврокубки с чемпионатом Украины стало физически невозможно.

Два месяца в поездах

По словам президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева, команда была бы вынуждена почти два месяца жить в автобусах и поездах, что негативно повлияло бы на здоровье игроков и результаты.

"Баскетбол имеет свою специфику. В отличие от футбола, у нас нет возможности базироваться на западе Украины, быстро выезжать на матчи в Польшу и сразу возвращаться для участия в чемпионате", - подчеркнул Кондратьев, добавив, что совместно с ФБУ вариантов решения проблемы так и не нашли.

Исторический антирекорд

Теперь днепряне сконцентрируются исключительно на внутренних турнирах – Суперлиге и Кубке Украины.

Решение "Днепра" привело к печальному историческому прецеденту: впервые с сезона-2014/15 Украина вообще не будет иметь ни одного своего представителя в баскетбольных еврокубках.