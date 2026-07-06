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Без Украины в еврокубках: радикальная реформа ФИБА ударила по отечественному баскетболу

20:22 06.07.2026 Пн
2 мин
Впервые с сезона-2014/15 ни одной нашей команды не будет в континентальных турнирах
aimg Андрей Костенко
Чемпион Украины будет играть только во внутренних турнирах (фото: БК "Днепр")

Действующий чемпион Украины по баскетболу, "Днепр", официально отказался от участия в Кубке Европы (FIBA Europe Cup) в сезоне-2026/27. Клуб принял решение совершить вынужденную паузу в выступлениях на международной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление клуба.

Новый формат и логистический тупик

Днепряне, получившие титул победителя отечественной Суперлиги в серии против "Киев-Баскета", имели право играть непосредственно в групповом раунде Кубка Европы. Однако реализовать это право помешали радикальные изменения в формате турнира.

Главной причиной отказа стало решение ФИБА расширить группы – теперь вместо четырех команд в каждой будут соревноваться шесть. Для украинского клуба, который из-за войны вынужден проводить все матчи за границей, это означает существенное увеличение количества выездов и продолжительности самого турнира.

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В прошлом году клубу удалось найти компромисс с ФИБА: играть и "домашний", и выездной матчи против одного соперника на его площадке, что позволяло закрыть групповой этап за четыре недели. В этом сезоне из-за нового календаря совмещать еврокубки с чемпионатом Украины стало физически невозможно.

Два месяца в поездах

По словам президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева, команда была бы вынуждена почти два месяца жить в автобусах и поездах, что негативно повлияло бы на здоровье игроков и результаты.

"Баскетбол имеет свою специфику. В отличие от футбола, у нас нет возможности базироваться на западе Украины, быстро выезжать на матчи в Польшу и сразу возвращаться для участия в чемпионате", - подчеркнул Кондратьев, добавив, что совместно с ФБУ вариантов решения проблемы так и не нашли.

Исторический антирекорд

Теперь днепряне сконцентрируются исключительно на внутренних турнирах – Суперлиге и Кубке Украины.

Решение "Днепра" привело к печальному историческому прецеденту: впервые с сезона-2014/15 Украина вообще не будет иметь ни одного своего представителя в баскетбольных еврокубках.

Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на чемпионат США.

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