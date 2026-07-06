Без України в єврокубках: радикальна реформа ФІБА вдарила по вітчизняному баскетболу

Новий формат та логістичний глухий кут

Дніпряни, які здобули титул переможця вітчизняної Суперліги в серії проти "Київ-Баскета", мали право грати безпосередньо у груповому раунді Кубка Європи. Проте реалізувати це право завадили радикальні зміни у форматі турніру.

Головною причиною відмови стало рішення ФІБА розширити групи – тепер замість чотирьох команд, у кожній змагатимуться шість. Для українського клубу, який через війну змушений проводити всі матчі за кордоном, це означає суттєве збільшення кількості виїздів та тривалості самого турніру.

Торік клубу вдалося знайти компроміс із ФІБА: грати і "домашній", і виїзний матчі проти одного суперника на його майданчику, що дозволяло закрити груповий етап за чотири тижні. Цього сезону через новий календар поєднувати єврокубки з чемпіонатом України стало фізично неможливо.

Два місяці у потягах

За словами президента БК "Дніпро" Валерія Кондратьєва, команда була б змушена майже два місяці жити в автобусах та потягах, що негативно вплинуло б на здоров'я гравців та результати.

"Баскетбол має свою специфіку. На відміну від футболу, ми не маємо можливості базуватися на заході України, швидко виїжджати на матчі до Польщі й одразу повертатися для участі в чемпіонаті", – наголосив Кондратьєв, додавши, що спільно з ФБУ варіантів розв'язання проблеми так і не знайшли.

Історичний антирекорд

Тепер дніпряни сконцентруються виключно на внутрішніх турнірах – Суперлізі та Кубку України.

Рішення "Дніпра" призвело до сумного історичного прецеденту: вперше з сезону-2014/15 Україна взагалі не матиме жодного свого представника у баскетбольних єврокубках.