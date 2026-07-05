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Украина – Италия: где и когда смотреть ключевой матч юношеского Евро-2026

14:48 05.07.2026 Вс
2 мин
В полуфинале желательно избежать встречи со сверхмощной Испанией
aimg Андрей Костенко
Украина – Италия: где и когда смотреть ключевой матч юношеского Евро-2026 Победа над Сербией гарантировали "сине-желтым" полуфинал (фото: УАФ)
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В воскресенье 5 июля юношеская сборная Украины U-19 проведет свой заключительный поединок на групповом этапе чемпионата Европы-2026 по футболу. Соперником "сине-желтых" станут сверстники из Италии. Несмотря на то, что наша команда уже выполнила главную задачу, эта встреча будет иметь огромное турнирное значение для плей-офф.

Какой результат устроит украинцев в грядущей игре и где смотреть трансляцию вживую – сообщает РБК-Украина.

Турнирные расклады и соперники в полуфинале

Юношеская сборная Украины выдала феноменальный старт на Евро-2026, обыграв последовательно Хорватию (3:1) и Сербию (2:1). Благодаря 6 набранным очкам подопечные Дмитрия Михайленко досрочно гарантировали себе выход в полуфинал ЧЕ, а вместе с этим – и путевку на молодежный чемпионат мира-2027 U-20.

Сейчас Украина возглавляет квартет В, а Италия с 4 баллами занимает второе место. В сегодняшней игре украинцев устроит даже ничья – она позволит сберечь первую позицию.

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Лидерство в группе критически важно из-за будущей сетки плей-офф.

  • Если Украина удержит первое место , то в полуфинале (8 июля) сыграет против сборной Германии, которая финишировала второй в квартете А после разгрома от Испании (0:4).
  • Если Украина проиграет и опустится на 2-е место , ей придется соперничать в полуфинале с триумфатором параллельной группы – чрезвычайно мощной сборной Испании (завершила раунд с феноменальными показателями: 3 разгромные победы, разница голов – 14:0).

Украина – Италия: где и когда смотреть ключевой матч юношеского Евро-2026

Где смотреть игру

Матч Украина – Италия состоится 5 июля на стадионе "Нентпорт Стедиум" в валлийском городе Бангор. Стартовый свисток венгерского арбитра Бенце Чонки раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция этой и последующих встреч "сине-желтых" будет доступна на платформах "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

Кроме того, матчи покажет медиасервис Megogo – в разделе "Спорт" по подписке, а также на бесплатном телеканале "Megogo Спорт" в цифровой сети Т2.

Ранее мы сообщили, как выглядит полный состав УПЛ на сезон-2026/27.

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